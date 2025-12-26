Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce

Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha. S svojo preobrazbo v priljubljeni praznični lik je pevka navdušila svoje sledilce. V začetku videoposnetka 57-letnica, oblečena v kostum iz uspešnice Dr. Seussa , sedi ob kaminu s psom v naročju in poje refren svoje uspešnice All by Myself .

Nato je upodobila svojo verzijo prizora iz filma Kako je Grinch ukradel božič, v katerem je v čevlje sovražnika praznikov tedaj stopil Jim Carrey. "Kakšna živčnost teh kdo-jev. Povabili so me v zadnjem trenutku. Tudi če bi hotela iti, mi urnik tega ne bi dopuščal," je dejala in dodala: "Ob štirih moram razgibati svoj glas. Ob pol petih moram zbuditi otroke. Ob petih moram rešiti svetovno lakoto, ampak nikomur ne povejte. Ob pol šestih, jazz zabava. Ob pol sedmih, večerja z mano, tega ne morem več odpovedati! Ob sedmih se moram spopasti s svojimi ustvarjalnimi idejami. Zasedena sem!"

Zvezdnica je nato v duhu priljubljenega lika svojim sledilcem zaželela lepe praznike: "Seveda, če bi spopadanje s svojimi ustvarjalnimi idejami prestavila na deveto, bom še vedno imela čas, da ležim v postelji in v nedogled brskam po videoposnetkih na TikToku. Ali pa lahko preprosto vsem zaželim vesel božič in srečno novo leto."