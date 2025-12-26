Naslovnica
Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce

Las Vegas, 26. 12. 2025 13.33 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce

Kanadska pevka Céline Dion je ob božiču presenetila z zabavnim videoposnetkom, v katerem se je prelevila v zloglasnega Grincha. Oblečena v zeleno opravo je zapela svoj priljubljeni hit 'All by Myself' in na duhovit način zaželela vsem vesele praznike. S svojo posebno praznično video voščilnico je navdušila množico svojih oboževalcev po vsem svetu, ki so jo pohvalili za domiselnost.

Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha. S svojo preobrazbo v priljubljeni praznični lik je pevka navdušila svoje sledilce. V začetku videoposnetka 57-letnica, oblečena v kostum iz uspešnice Dr. Seussa, sedi ob kaminu s psom v naročju in poje refren svoje uspešnice All by Myself.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nato je upodobila svojo verzijo prizora iz filma Kako je Grinch ukradel božič, v katerem je v čevlje sovražnika praznikov tedaj stopil Jim Carrey. "Kakšna živčnost teh kdo-jev. Povabili so me v zadnjem trenutku. Tudi če bi hotela iti, mi urnik tega ne bi dopuščal," je dejala in dodala: "Ob štirih moram razgibati svoj glas. Ob pol petih moram zbuditi otroke. Ob petih moram rešiti svetovno lakoto, ampak nikomur ne povejte. Ob pol šestih, jazz zabava. Ob pol sedmih, večerja z mano, tega ne morem več odpovedati! Ob sedmih se moram spopasti s svojimi ustvarjalnimi idejami. Zasedena sem!"

Zvezdnica je nato v duhu priljubljenega lika svojim sledilcem zaželela lepe praznike: "Seveda, če bi spopadanje s svojimi ustvarjalnimi idejami prestavila na deveto, bom še vedno imela čas, da ležim v postelji in v nedogled brskam po videoposnetkih na TikToku. Ali pa lahko preprosto vsem zaželim vesel božič in srečno novo leto."

Preberi še Nasmejana Celine Dion opomnila na hvaležnost za svoje najdražje

Pevka, ki je izjemno povezana s svojimi poslušalci, je svojim sledilcem lepe želje zaželela tudi pred mesecem dni ob takratnem zahvalnem dnevu. Tedaj jih je opomnila, naj bodo hvaležni predvsem za svoje najdražje.

Céline Dion pevka božič grinch voščilnica

Zvezdniki, ki so se največkrat poročili: igralka pred oltar stopila devetkrat

čevapgpt
26. 12. 2025 13.49
slekla se je za božič
Odgovori
0 0
Slash
26. 12. 2025 13.42
Moram rečet, da je lepša kot prej ! Kar je res, je res !
Odgovori
0 0
bibaleze
