Celine Dion se je zmagoslavno vrnila na odprtju olimpijskih iger

Dion je bila odsotna z odra od leta 2020, ko je zaradi pandemije koronavirusa svojo turnejo preložila na leto 2022. Ta turneja je bila na koncu prekinjena zaradi njene diagnoze. Redka nevrološka motnja povzroča otrdele mišice in boleče mišične krče, ki so vplivali na njeno sposobnost hoje in petja. Junija je na premieri dokumentarca I Am: Celine Dion za Associated Press povedala, da vrnitev zahteva fizično, mentalno, čustveno in glasovno terapijo. "Torej zaradi tega traja kar nekaj časa. Ampak vem, zakaj to počnemo, ker se je moje stanje že malo izboljšalo," je takrat dejala. Korake k vrnitvi pa je pevka naredila že februarja, ko se je pojavila na podelitvi grammyjev, kjer je ob stoječem aplavzu podelila zadnjo nagrado večera.

Celine pravzaprav ni Francozinja. Francoska Kanadčanka je iz Quebeca, vendar je močno povezana z državo in olimpijskimi igrami. Njen prvi jezik je francoščina in v svoji karieri je dominirala na lestvicah v Franciji in v drugih francosko govorečih državah. Leta 1988 je zmagala tudi na tekmovanju za pesem Evrovizije s pesmijo v francoskem jeziku kot predstavnica Švice. Na začetku kariere, še pred slavno pesmijo My Heart Will Go On iz Titanika – so jo izbrali za izvedbo tematske pesmi The Power of The Dream, za olimpijske igre v Atlanti leta 1996.

Izbor letošnje pesmi pa je vzbudil tudi športno povezavo: Edith jo je namreč napisala o svojem ljubimcu, boksarju Marcelu Cerdanu, ki je kmalu po izidu pesmi umrl v letalski nesreči.