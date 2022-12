Celine Dion sporočila, da ima redko nevrološko bolezen: To je težek boj

"Že nekaj časa imam zdravstvene težave, s temi izzivi pa se mi je bilo zelo težko spopadati, še težje pa govoriti o vsem, kar sem prestala," je dejala v posnetku in nadaljevala: "Pred kratkim sem prejela diagnozo redke nevrološke bolezni, ki prizadene enega na milijon ljudi." Dodala je, da je prav njeno zdravstveno stanje krivec za napade, ki jih je imela.

Sindrom togega človeka povzroča togost in krče v trupu in okončinah. Sčasoma postanejo mišice nog trde, sledijo pa jim druge mišice, vključno z rokami in obrazom. Pevka je razkrila, da zaradi sindroma težko hodi, bolezen pa ji tudi onemogoča način petja, na katerega je pela do sedaj: "Vse, kar poznam, je petje. To sem počela vse svoje življenje in to imam najraje."