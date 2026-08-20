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Tuja scena

Celine Dion spregovorila o težki vrnitvi na koncertne odre

New York, 20. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Celine Dion

Pevka Celine Dion se pripravlja na težko pričakovano vrnitev na koncertne odre, od katerih se je za nekaj časa zaradi bolezni morala posloviti. Zvezdnica je leta 2022 dobila diagnozo sindroma togega telesa, redke nevrološke bolezni, za katero je značilna postopoma naraščajoča togost mišic.

Celine Dion je v novem intervjuju za revijo Harper's Bazaar spregovorila o napornih pripravah na koncerte, ki jih v prihajajočih mesecih načrtuje v Parizu. Zvezdnica je razkrila, da ima intenzivne terapije, h katerim spada tudi zahtevna in naporna vsakodnevna telesna vadba. Kot je dejala, ameriška Uprava za hrano in zdravila še ni odobrila zdravljenja za avtoimunsko bolezen, s katero se spopada, kljub temu pa obiskuje fizioterapije, terapije za glasilke in imunoterapije, jemlje pa tudi nova zdravila, ki jih je dobila leta 2022.

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Prav vse to ji je omogočilo, da je leta 2024 nastopila na olimpijskih igrah v Parizu in modni reviji Elieja Saaba v Savdski Arabiji. Letos je za dodatno kondicijo mišic dodala še 90-minutno vadbo pilatesa, ki jo ima trikrat na teden, dvakrat pa ima tudi učne ure baleta.

Čeprav napor od nje zahteva svoj davek, je 58-letna pevka dejala, da se ne namerava predati in bo jeseni stopila na oder v Parizu. Dodala je, da zelo pogreša svoje oboževalce, zato je že napovedanim nastopom dodala še dodaten teden koncertov, ki so bili hitro razprodani. "Minilo je veliko časa. Rada bi jim pokazala, kako sem jih pogrešala," je priznala.

Celine Dion se z nastopi v Parizu vrača na glasbeno sceno.
Celine Dion se z nastopi v Parizu vrača na glasbeno sceno.
FOTO: Profimedia

"Plačali so za vstopnice, kupili so moje plošče, omogočili so mi razkošje, zato je najmanj, kar lahko storim, da jim povem, da sem še živa," je povedala o svoji odločitvi, da javno spregovori o svojem zdravju in težavah, s katerimi se je borila 17 let, preden je dobila diagnozo.

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Zvezdnica je takrat morala večkrat odpovedati nastope, ves čas pa je verjela, da se bori z vnetjem sinusov in kašljem. Kot se je izkazalo pozneje, je že takrat na njen glas vplivala bolezen, ki je slabila njene vokalne mišice, je pred časom razkrila pevka uspešnic Power of Love, My Heart Will Go On in Because You Loved Me.

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KOMENTARJI1

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anabanana
20. 08. 2026 08.46
A to moramo Slovenci vedet🤮
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