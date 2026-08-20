Celine Dion spregovorila o težki vrnitvi na koncertne odre

Celine Dion je v novem intervjuju za revijo Harper's Bazaar spregovorila o napornih pripravah na koncerte, ki jih v prihajajočih mesecih načrtuje v Parizu. Zvezdnica je razkrila, da ima intenzivne terapije, h katerim spada tudi zahtevna in naporna vsakodnevna telesna vadba. Kot je dejala, ameriška Uprava za hrano in zdravila še ni odobrila zdravljenja za avtoimunsko bolezen, s katero se spopada, kljub temu pa obiskuje fizioterapije, terapije za glasilke in imunoterapije, jemlje pa tudi nova zdravila, ki jih je dobila leta 2022.

Prav vse to ji je omogočilo, da je leta 2024 nastopila na olimpijskih igrah v Parizu in modni reviji Elieja Saaba v Savdski Arabiji. Letos je za dodatno kondicijo mišic dodala še 90-minutno vadbo pilatesa, ki jo ima trikrat na teden, dvakrat pa ima tudi učne ure baleta.

Čeprav napor od nje zahteva svoj davek, je 58-letna pevka dejala, da se ne namerava predati in bo jeseni stopila na oder v Parizu. Dodala je, da zelo pogreša svoje oboževalce, zato je že napovedanim nastopom dodala še dodaten teden koncertov, ki so bili hitro razprodani. "Minilo je veliko časa. Rada bi jim pokazala, kako sem jih pogrešala," je priznala.