Celine Dion strta zaradi izgube: Mama, zelo te imamo radi

"Mama, zelo te imamo radi. Nocojšnji koncert bomo posvetili tebi. Z vsem srcem ti bom pela. Z ljubeznijo, Celine," je na Instagramu zapisala pevka, ki je trenutno na koncertni turneji. Kljub pretresljivi in žalostni novici, pa kanadska zvezdnica ni odpovedala svojega napovedanega koncerta v Miamiju. Kot se za profesionalko njenega kova spodobi, je izpeljala svoj nastop, saj bi si, kot pravi, njena mama to tudi želela.

"Prepričana sem, da ste slišali novico, da je moja mama danes zjutraj umrla. Ampak sem v redu in mi vsi smo v redu," je med koncertom v Miamiju svoj govor začela Celine in dodala, da je bila njena mama že dalj časa bolna in da je družina vedela, da ne bo več dolgo med njimi. Nato je še povedala, da je večer pred koncertom odpotovala v Montreal k njej in da se je cela družina zbrala ob njeni postelji: "Cel večer sem bila ob njej. Pripovedovali smo si zgodbe, prepevali pesmi, se objeli in se poslovili. Prepričani smo, da je mama počakala, da bomo še zadnjič vsi skupaj," je ganljivo zaključila žalujoča hčerka Celine.