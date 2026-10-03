Céline Dion svoj drugi oder našla pred pariškim hotelom

Legendarna Céline Dion je v manj kot mesecu dni, odkar je pripotovala v francosko prestolnico, za Parižane postala prava atrakcija. Pred hotelom Royal Monceau je namreč nastala prava neuradna "fan cona". Oboževalci se že od konca avgusta praktično vsak dan zbirajo pred vrati in čakajo na njene prihode in odhode. Francoski časnik Le Parisien je dogajanje pred hotelom opisal celo kot stalni dogodek, saj nekateri tam preživijo več ur samo zato, da bi pevko za nekaj trenutkov videli od blizu. Ena od 12-letnih oboževalk je za Reuters povedala, da je pred hotelom čakala od devete ure zjutraj.

Céline Dion FOTO: Profimedia

Številni posnetki, ki v zadnjih tednih nastajajo pred hotelom, kažejo na to, da se slovita glasbenica v družbi oboževalcev neizmerno zabava. Ob odhodih iz hotela se namreč pogosto ustavi, maha množici in jim z rokami pošilja srčke.

Po svojem tretjem velikem koncertu v Parizu je pevka pred hotelom splezala na pokrov avtomobila, sezula čevlje in bosa nadaljevala zabavo. Pela je, plesala in pozdravljala zbrane ljudi, nazadnje pa se celo ulegla na pokrov avtomobila. Francoski mediji so prizor opisali kot pravo Célinemanijo, ki je zajela mestno četrt.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Céline Dion Profimedia

Céline Dion Profimedia

Céline Dion Profimedia

Céline Dion Profimedia

Céline Dion Profimedia









Po šestih letih znova pred polnimi tribunami