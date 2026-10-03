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Tuja scena

Céline Dion svoj drugi oder našla pred pariškim hotelom

Pariz, 03. 10. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Celine Dion

Kaže, da ima Céline Dion v Parizu kar dva odra. Na enem pred več deset tisoč oboževalci razprodaja koncerte, drugi pa je precej manjši in bolj spontan. Gre za pločnik pred njenim hotelom, kjer jo zdaj že redno pričakujejo množice, 58-letna pevka pa jih vedno znova razveseli s svojo razigranostjo, včasih jim celo zapoje.

Legendarna Céline Dion je v manj kot mesecu dni, odkar je pripotovala v francosko prestolnico, za Parižane postala prava atrakcija. Pred hotelom Royal Monceau je namreč nastala prava neuradna "fan cona". Oboževalci se že od konca avgusta praktično vsak dan zbirajo pred vrati in čakajo na njene prihode in odhode. Francoski časnik Le Parisien je dogajanje pred hotelom opisal celo kot stalni dogodek, saj nekateri tam preživijo več ur samo zato, da bi pevko za nekaj trenutkov videli od blizu. Ena od 12-letnih oboževalk je za Reuters povedala, da je pred hotelom čakala od devete ure zjutraj.

Céline Dion
Céline Dion
FOTO: Profimedia

Številni posnetki, ki v zadnjih tednih nastajajo pred hotelom, kažejo na to, da se slovita glasbenica v družbi oboževalcev neizmerno zabava. Ob odhodih iz hotela se namreč pogosto ustavi, maha množici in jim z rokami pošilja srčke.

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Po svojem tretjem velikem koncertu v Parizu je pevka pred hotelom splezala na pokrov avtomobila, sezula čevlje in bosa nadaljevala zabavo. Pela je, plesala in pozdravljala zbrane ljudi, nazadnje pa se celo ulegla na pokrov avtomobila. Francoski mediji so prizor opisali kot pravo Célinemanijo, ki je zajela mestno četrt.

Po šestih letih znova pred polnimi tribunami

Pozornost, ki trenutno spremlja Céline Dion, nosi še večjo težo zaradi njene dolge odsotnosti. 12. septembra je v Parizu pripravila prvi celovečerni koncert po šestih letih. V razprodani dvorani jo je pričakalo več kot 35 tisoč ljudi. Letošnja serija pariških koncertov tako predstavlja njeno težko pričakovano vrnitev v koncertni ritem.

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