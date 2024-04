Celine Dion: Težko je živeti iz dneva v dan

Celine Dion je v intervjuju za francoski Vogue spregovorila o svojih vsakodnevnih izkušnjah z boleznijo in o tem, kako si prizadeva biti najboljša verzija sebe. Zvezdnica si želi znova nastopati v živo in dela vse, kar je v njeni moči, da to doseže. Njen trenutni cilj pa je, da znova obišče Eifflov stolp.

OGLAS

V novem intervjuju za francoski Vogue je 56-letna Celine Dion spregovorila o življenju s svojo diagnozo sindroma togega človeka in razkrila svoje misli o tem, kdaj bo morda spet lahko začela nastopati. "Na to ne morem odgovoriti ... Ker sem si štiri leta govorila, da se ne bom vrnila, da sem pripravljena, da nisem pripravljena," je povedala in dodala: "Kot stvari stojijo sedaj, ne morem stati tukaj in vam reči: 'Ja, čez štiri mesece.' Ne vem ... Telo mi bo povedalo, po drugi strani pa ne želim samo čakati." Pevka je nadaljevala: "Moralno je težko živeti iz dneva v dan. Težko je, zelo trdo delam in jutri bo še težje. Jutri je nov dan. Vendar obstaja ena stvar, ki se nikoli ne bo ustavila. In to je želja. To so sanje."

Céline Dion FOTO: Profimedia icon-expand

Konec leta 2022 je razkrila, da so ji diagnosticirali sindrom togega človeka. Gre za redko in neozdravljivo nevrološko bolezen, ki lahko povzroči izčrpavajoče mišične krče in prizadene osrednji živčni sistem, zlasti možgane in hrbtenjačo, poroča Fundacija za sindrom togega človeka. Vir blizu zvezdnice je lansko leto za People povedal, da sama "dela vse, kar je v njeni moči", da bi bila dovolj zdrava, da bi spet nastopala v živo. "Bolezni nisem premagala, saj je še vedno v meni in vedno bo. Upam, da bomo našli čudež, način, kako jo z znanstvenimi raziskavami ozdraviti, a za zdaj se moram naučiti živeti s tem. To sem torej jaz, s tem sindromom," je pojasnila in dodala: "Pet dni na teden sem podvržena atletski, fizični in vokalni terapiji. Delam na prstih na nogah, kolenih, mečih, prstih, petju, glasu," je dejala. "Zdaj se moram naučiti živeti s tem in se nehati spraševati. Na začetku sem se spraševala, zakaj jaz. Kako se je to zgodilo? Kaj sem naredila? Sem jaz kriva?"