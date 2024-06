Celine Dion v novem dokumentarcu: Ni mi všeč, da nimam nadzora nad seboj

Celine Dion je oboževalcem skozi leto ponudila vpogled v svoje zasebno življenje in težave brez primere. V srh parajočem prizoru ob koncu njenega prihajajočega dokumentarca I Am: Céline Dion se 56-letnica strpno in zmagovalno vrne v snemalni studio, potem ko so ji avgusta 2022 diagnosticirali sindrom togega človeka. S snemalno ekipo se odpravi na fizioterapijo, ki je del njenega zdravljenja, tam pa zvezdnica začuti krče v stopalu. Ko se njeno telo zaklene v položaj, ko se ne more premakniti, je jasno, da prenaša neznosne bolečine, medtem ko ji njena negovalna ekipa daje pršilo za nos z diazepamom sredi krizne epizode. "Če se vrne v krč, bomo poklicali reševalce," je zaskrbljeno dejal član njene ekipe. "Vsakič, ko se zgodi kaj takega, se počutiš tako nerodno. Ne vem, kako naj se izrazim ... Ni mi všeč, da nimam nadzora nad seboj," je dejala glasbenica.

Med intervjujem za People je petkratna dobitnica grammyja razmišljala o grozljivem trenutku, ki ga je posnela ekipa režiserke Irene Taylor. "Stvar pri tem sindromu je, da me lahko prekomerna stimulacija – naj bo to sreča, žalost, zvok ali presenečenje – spravi v krizo," je povedala in dodala, da krčev tisti dan ni pričakovala. "Bila sem v redu, potem pa se je v meni nekaj sprožilo." Režiserki je ta izkušnja pomagala bolje razumeti njeno motnjo. "To je bil zame res neopisljiv dogodek, ne le za Celine, ki je to doživljala, ampak tudi zame," je povedala in dodala: "Snemala sem, ker je to moj način delovanja in ugotovila, da se bomo pozneje odločili, ali bomo to vključili v dokumentarni film."

V času sodelovanja sta Celine in Irene ustvarili neverjetno globoko vez. "Vedela sem, da lahko ta prizor vključim brez tveganja, saj je verjela vame. Ona je odprta knjiga in res je bila prisotna in iskrena, zato sem ji hvaležna," je režiserka povedala o zvezdnici.

S filmom si pevka prizadeva humanizirati redko motnjo in pomaga zbirati denar za znanstvene raziskave v upanju, da bi našli zdravilo. "Nevropatija je zelo široka. Zato poskušam biti resnično vključena v zbiranje sredstev, da bi se ljudje o tem posvetovali in pogovarjali s svojim sosedom, prijateljem, možem," je povedala Celine. Stvari pa naj bi šle res na bolje, kar je potrdila tudi dr. Amanda Piquet, ki je Celine postavila diagnozo, saj je dejala, da je prihodnost za ta sindrom svetla in potrdila, da so spremembe na obzorju.