Celine Dion v središču Las Vegasa uprizorila legendarni prizor iz Titanika

Voditelj zabavne oddaje The Late Show James Corden je na sovoznikov sedež povabil eno in edino kanadsko pevko Celine Dion, s katero pa tokrat nista samo prepevala. Pred razkošnim lasvegaškim hotelom Caesars Palace sta sredi fontane uprizorila legendarni prizor iz filmske uspešnice Titanik.

James Corden je posnel novo epizodo priljubljenihAvto karaok (Carpool Karaoke), v kateri se mu je na sovoznikovem sedežu tokrat pridružila kanadska diva Celine Dion. ''Še takrat, ko imam enkrat na leto prost dan, me pokličeš," se je pred pošalila Celine, tik preden je vstopila v avto. Med vožnjo po ulicah Las Vegasa sta prepevala pevkine uspešnice It's All Coming Back To Me Now, Because you Loved me, I Drove All Night.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica in James sta se malo ponorčevala iz svetovnega fenomena "Baby Shark'' – pesmi, ki je izredno priljubljena pri otrocih. Voditelj jo je izzval, da mora omenjeno pesem zapeti v svojem stilu in ji dodati dramatičnost, pri čemer se je seveda odlično odrezala. Med prepevanjem je 51-letna kanadska pevka razkrila, da ima v lasti ogromno kolekcijo čevljev. ''Mislim, da jih imam 3.000, 5.000, ne vem,'' pove Celine, James pa je dodal: ''No, jaz sem slišal, da jih imaš 10.000.'' Pevka je nato priznala: ''Mogoče. Nisem želela povedati.'' In kje jih hrani? ''V Las Vegasu imam ... reciva temu skladišče.'' Zvezdnica je priznala, da je imela v hiši na Floridi sistem, s katerim je izbrala določene čevlje, ki jih je želela, in da je imela razvrščene po barvah. Nato si jo je James malo privoščil in jo prisilil, da je nekaj parov svojih čevljev poklonila mimoidočim. Čeprav s težkim srcem, je nekaterim čevljem za vedno rekla zbogom.

Celine Dion je nora na čevlje. V omari jih ima približno 10.000 parov. FOTO: Profimedia

Celine je bila navdušena nad voditeljevim vokalom, ki je na slavno pevko naredil velik vtis pri izvedbi pesmi It's All Coming Back To Me Now, kjer je pokazal širok razpon glasu. Vrhunec njune vožnje pa je bila seveda pesem My Heart Will Go On, ki pa je nista zapela v avtu. Enega najbolj romantičnih prizorov iz uspešniceTitaniksta uprizorila pred razkošnim hotelom Caesars Palace sredi fontane. Prizor je seveda pritegnil množico ljudi. Poglejte si njuno zabavno vožnjo in petje karaok v avtomobilu.