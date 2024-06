Celine Dion zaradi mišičnih krčev jemala prevelike količine tablet

Zvezdnica je dejala, da je zlorabljala diazepam, ki ji je pomagal, da se je njeno telo sprostilo, a se ob tem ni zavedala posledic. Njena odvisnost od zdravila se je pojavila v letih, preden je dobila diagnozo togega telesa, bolezni, za katero ne obstaja zdravilo, simptome pa res blažijo z mišičnimi sedativi in relaksanti skupaj s fizično in delovno terapijo.

Dion, ki je prodala več kot 250 milijonov albumov, na katerih so tudi uspešnice My Heart Will Go On, Think Twice in It's All Coming Back To Me Now, je diagnozo javnosti razkrila decembra 2022, zaradi zdravstvenih težav pa je bila primorana prestaviti del koncertov svetovne turneje Courage.