Celine Dion zaradi poročne tiare pristala v bolnišnici

Céline Dion pravi, da je bila njena poroka z Renéjem Angélilom nepozabna zaradi več razlogov vključno z dejstvom, da se je poškodovala zaradi velike tiare. 56-letnica je v novem intervjuju za Vogue povedala, da je njena okrašena poročna tiara, ki jo je krasilo 2000 kristalov Swarovski in se je razširila v tančico, postala velika težava. Njena poročna obleka je bila sicer vključena med številne ikonične videze, ki jih je nosila v svoji karieri. Povedala je, da so jo morali "všiti" v tiaro, in ko je vadila poroko z naglavnim okrasjem v veliki plesni dvorani z lesenimi tlemi, ni imela težav s težo na glavi. Toda ni pomislila, da bi vadila v katedrali, kjer je potekala njena poročna slovesnost, kjer so bile preproge in prav te so na koncu vplivale na občutek tiare na njeni glavi.

Dobitnica grammyja je dejala, da je preostanek noči minil brez težav, njena družina in prijatelji pa so bili zadovoljni s slovesnostjo in zabavo po njej. Vendar se je po njenih besedah ob koncu noči znašla poškodovana. "Ko smo odstranili tiaro, sem imela ureznino, ker mi je povzročala prevelik pritisk," je dejala. "Naslednji dan, ko sem se zbudila in se pogledala v ogledalo, sem imela sredi čela poškodbo v velikosti jajca. Tako ogromen je bil, da sem imela težave z očmi," je dodala in opozorila, da so se odločili, da jo pregleda zdravnik.

"Vadila sem in vse je potekalo gladko in vse je bilo v redu, a ko sem morala hoditi po katedrali, ni bilo lesenih tal, ampak preproga. Takoj sem imela lifting obraza," se je spominjala. "Mislila sem si, ali mi bo sploh uspelo. Ali bom uspela priti k svojemu bodočemu možu? Ampak rekla sem si, da bom tekla k njemu in sem," je še dodala.

Pevka je še povedala, da ji je zdravnik v bolnišnici na koncu predpisal antibiotike, ki naj bi jih jemala tri tedne, da se je oteklina zmanjšala. Poudarila pa je, da ne bi spremenila nobene od stvari, ki so se zgodile, saj je bil to zanjo eden najsrečnejših trenutkov v življenju. "To je trenutek, ki me bo spremljal do konca življenja," je rekla in nadaljevala:"Obleka ni mogla biti dovolj velika. Na glavi bi lahko imela trikrat večjo stvar. Tisto noč bi lahko imela šest različnih oblek, ker je bil moj mož in je še vedno tako čudovit človek. Izvabil je najboljše iz mene. Res je."

Angélil je umrl leta 2016 v starosti 73 let po številnih diagnozah raka, vključno s ponovitvijo bolezni leta 2014, zaradi katere je zvezdnica odložila svoje prejšnje obveznosti. Francosko-kanadsko pevko je odkril po poslušanju demo posnetka pesmi, ki jo je napisala s svojo mamo. Par je imel skupaj tri otroke, 23-letnega René-Charlesa in 13-letna dvojčka Nelsona in Eddyja. Menedžer je bil tudi oče Anne-Marie, Patricka in Jean-Pierra, ki jih je imel iz prejšnjih zakonov.