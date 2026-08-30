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Tuja scena

Celine Dion že pripotovala v Pariz

Pariz, 30. 08. 2026 09.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
celine Dion

Kanadska pevka Celine Dion, ki se je zaradi bolezni morala umakniti z glasbene scene, se vrača na oder. Zvezdnica je marca potrdila, da bo v Parizu jeseni izvedla deset koncertov, pozneje pa dodala nekaj dodatnih terminov koncertov, ki bodo v pariški areni, ki sprejme 40.000 ljudi.

Celine Dion je pripravljena na glasbeno vrnitev. Kanadska pevka je že v Parizu, kjer bo to jesen nastopila več kot ducatkrat, poslušalo pa jo bo na stotisoče ljudi. Zvezdnico so fotografi ujeli pred enim od hotelov francoske prestolnice, kjer je pozdravila oboževalce z mahanjem, jim pošiljala poljubčke in podpisovala avtograme.

Celine Dion bo v Parizu izvedla več deset koncertov in se tako po šestih letih vrnila na glasbeno sceno.
Celine Dion bo v Parizu izvedla več deset koncertov in se tako po šestih letih vrnila na glasbeno sceno.
FOTO: Profimedia

Čeprav pevka deluje še bolj vitka kot običajno, pa so francoski mediji poudarili, da je bila videti srečna in pripravljena, da po šestih letih znova zavzame velike odre in stopi pred svoje občinstvo, ki jo že nestrpno pričakuje. Koncerti v Parizu, ki jih je naznanila spomladi, so bili v izjemno kratkem času razprodani, Dionova pa je v nedavnem intervjuju za Vogue dejala, da so ti darilo vsem, ki so jo tako zvesto poslušali in čakali, ko se je borila z avtoimunsko boleznijo, ki ji še vedno otežuje življenje in tudi petje.

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