Celine Dion že pripotovala v Pariz

Celine Dion je pripravljena na glasbeno vrnitev. Kanadska pevka je že v Parizu, kjer bo to jesen nastopila več kot ducatkrat, poslušalo pa jo bo na stotisoče ljudi. Zvezdnico so fotografi ujeli pred enim od hotelov francoske prestolnice, kjer je pozdravila oboževalce z mahanjem, jim pošiljala poljubčke in podpisovala avtograme.

Čeprav pevka deluje še bolj vitka kot običajno, pa so francoski mediji poudarili, da je bila videti srečna in pripravljena, da po šestih letih znova zavzame velike odre in stopi pred svoje občinstvo, ki jo že nestrpno pričakuje. Koncerti v Parizu, ki jih je naznanila spomladi, so bili v izjemno kratkem času razprodani, Dionova pa je v nedavnem intervjuju za Vogue dejala, da so ti darilo vsem, ki so jo tako zvesto poslušali in čakali, ko se je borila z avtoimunsko boleznijo, ki ji še vedno otežuje življenje in tudi petje.