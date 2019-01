Razigrana Celine navdušila s postavnim spremljevalcem

No, s podobnim občudovanjem so postavnega 34-letnika opazovale predstavnice nežnejšega spola. "Pretresljivo lep," ga opisujejo tuji mediji in težko jim je oporekati.

Pepe je dejal, da so ju govorice o romanci, ki so se vnele, ko sta pred dvema letoma skupaj zaplesala na odru, zabavale. "Še vedno se smejeva na ta račun," pravi. Spletla sta res iskreno, globoko in čudovito prijateljstvo. "Nanjo se lahko zanesem, ko potrebujem pogovor, in tudi jaz sem jo vedno pripravljen poslušati. Ona je povsem transparentna oseba. Ne vara. Je točno to, kar vidite: prijazna, nežna, velikodušna," je dodal.

Celine bo sicer 5. julija nastopila v Londonskem Hyde Parku, kar bo njen edini evropski koncert v tem letu. Kanadska pevka je prodala več kot 240 milijonov plošč in je znana predvsem po svojem izjemnem glasovnem razponu.