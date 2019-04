Celine je najbolj kreativna, ko sanjari v postelji

51-letna kanadska superzvezdnica Celine Dion, katere albumi veljajo za ene najbolj prodajanih vseh časov, ima pred seboj precej delovnih mesecev. Razpeta je med materinstvom sinovom, 18-letnemu Reneju-Charlesu, 8-letnima dvojčkoma Eddyjuin Nelsonu, ki jih je imela s pokojnim možem Renejem Angelilom, vseeno pa zatrjuje, da najboljše ideje dobiva, ko leži v postelji.

"Še vedno sanjarim, in to mi je všeč. A ker sem tako zaposlena s svojimi strastmi, delom, družino, nimam časa. Moja skrivnost? Ko sem v postelji, si vzamem čas zase, da razmislim o vsem, kar imam rada, to pa je tudi čas, ko sem najbolj kreativna," je nedavno priznala.

Njen mož Rene je umrl januarja leta 2016, potem ko se je več let boril z rakom, zaradi raka pa je umrl tudi njen brat Daniel, samo dva dni pozneje. A sama priznava, da jo je tako globoka žalost naredila še močnejšo.

"Ko sem izgubila moža, sem videla, kako močno je trpel. A sem se ga naučila ljubiti,kot da jutri ne bo nikoli prišel. Vedela sem, da ga moram pustiti, da odide v miru in da nisem sebična, da bi ostal še malce dlje. Zdaj ga vidim v očeh mojih otrok, kar me dela močnejšo. Pomagalo mi je, da grem naprej in da se vrnem na oder. Še naprej trdo delam, našla sem nove strasti, tudi ples, imam nove prijatelje, ki me obkrožajo," je še povedala 51-letnica.

Svetovno turnejo Courage (Pogum) bo začela v Quebecu 18. septembra, nov album pa bo izdala novembra.