Liam Hemsworth čemerno komentiral razhod

Kot je že znano, sta se glasbenica Miley Cyrus in igralec Liam Hemsworth razšla in javnost o tem obvestila preko njunega predstavnika. Dva dni po razhodu pa so novinarji avstralskega Daily Maila pristopili do Liama, ki je trenutno v Avstraliji in ga prosili za komentar. V kratkem in nekoliko čemernem odgovoru je dejal: "Ne razumete kako je, o tem ne želim govoriti."