Cenilci ocenili vrednost prstana, s katerim je Cristiano zaprosil Georgino

Georgina Rodriguez je v ponedeljek svoje sledilce navdušila z objavo na Instagramu . S svetom je namreč delila novico o tem, da jo je njen dolgoletni partner, nogometaš Cristiano Ronaldo , zaprosil za roko. Na fotografiji je opaziti zaročni prstan z velikim kamnom. Na portalu People so govorili z dvema cenilcema, ki sta podala svoji oceni o tem, koliko je vreden zaročni prstan.

Po zaroki Cristiana in Georgine so se začela ugibanja, koliko je vreden zaročni prstan.

Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov. Velikost prstana je primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Elizabeth Taylor podaril Richard Burton. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov).

Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).