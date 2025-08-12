Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Cenilci ocenili vrednost prstana, s katerim je Cristiano zaprosil Georgino

Rijad, 12. 08. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
17

Prstan, s katerim je Cristiano Ronaldo za roko zaprosil dolgoletno partnerico Georgino Rodriguez, bi lahko po ocenah cenilca in cenilke dosegel sedemmestno številko.

Georgina Rodriguez je v ponedeljek svoje sledilce navdušila z objavo na Instagramu. S svetom je namreč delila novico o tem, da jo je njen dolgoletni partner, nogometaš Cristiano Ronaldo, zaprosil za roko. Na fotografiji je opaziti zaročni prstan z velikim kamnom. Na portalu People so govorili z dvema cenilcema, ki sta podala svoji oceni o tem, koliko je vreden zaročni prstan.

Po zaroki Cristiana in Georgine so se začela ugibanja, koliko je vreden zaročni prstan.
Po zaroki Cristiana in Georgine so se začela ugibanja, koliko je vreden zaročni prstan. FOTO: Profimedia

Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov. Velikost prstana je primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Elizabeth Taylor podaril Richard Burton. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov).

Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).

Zaročena po devetih letih zveze

Georgina je pod ponedeljkovo objavo na Instagramu, ki ima zdaj že prek 10 milijonov všečkov, zapisala: "Da, želim! V tem in v vseh mojih življenjih." 

Preberi še Cristiano Ronaldo z velikim prstanom zaprosil Georgino Rodriguez

Cristiano je v preteklosti sicer spregovoril o tem, zakaj se z Georgino še nista poročila. "Vedno ji pravim: 'Ko bova čutila tisto iskrico.' Kot vse v najinih življenjih. In ona ve, o čem govorim. Lahko bo čez leto, lahko čez pol leta, lahko pa čez mesec dni. Tisočodstotno sem prepričan, da se bo to zgodilo," je dejal lanskega decembra.

Preberi še Splet preplavil video Ronalda, ki pojasnjuje, zakaj ni zaprosil Georgine
cristiano ronaldo georgina rodriguez prstan vrednost
Naslednji članek

Manekenka Karlie Kloss pozirala z nosečniškim trebuščkom

Naslednji članek

Brooklyn in Nicola sta obnovila zaobljube brez prisotnosti Beckhamovih

SORODNI ČLANKI

Cristiano Ronaldo z velikim prstanom zaprosil Georgino Rodriguez

Val ogorčenja zaradi Ronaldove odsotnosti, sestra stopila bratu v bran: 'Bolni ste'

Cristiano Ronaldo čestital hčerki: Najina ljubezen je vedno s teboj

Splet preplavil video Ronalda, ki pojasnjuje, zakaj ni zaprosil Georgine

Georgina dan po Ronaldovem rojstnem dnevu: Čestitke naši veliki ljubezni

Georgina objavila novo fotografijo in zbrala skoraj štiri milijone všečkov

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
12. 08. 2025 16.16
-1
Po ločitvi pa mora vrnit.
ODGOVORI
0 1
zani10
12. 08. 2025 16.11
+0
Ce bi bil reven bi sla ko duh
ODGOVORI
1 1
tech
12. 08. 2025 16.07
+1
Draga žena.
ODGOVORI
1 0
Kumul
12. 08. 2025 16.03
+5
Kako se po potrebi očedi s temi nohti?
ODGOVORI
5 0
Beuelin
12. 08. 2025 16.02
+2
Sej s temi nohti je prav nevarna zase in otroke.
ODGOVORI
3 1
anabanana
12. 08. 2025 16.02
In kej zdaj, kdo bo priča🫨
ODGOVORI
0 0
fotr80
12. 08. 2025 16.00
-3
verjemi mi...ce bi imela toliko denarja, bi zagotovo imela vsaj cistilko in kasneje se kuharja itd...zakaj ne, ce si to lahko privosci.
ODGOVORI
1 4
Janez Novak 13
12. 08. 2025 15.27
+6
A ni pisalo, da zasluži 400 mio letno. Malo zaokrožil navzdol. En milijonček na dan. In zakaj je potrebno sploh ceno omeniti? Stradali ne bodo.
ODGOVORI
6 0
Semek
12. 08. 2025 15.25
+6
dejmo se kako o kuziju od derende🤣
ODGOVORI
7 1
HUSO BOSS
12. 08. 2025 15.17
+2
ZA LJUBEZEN SE ŽIVI...RESPECT
ODGOVORI
4 2
Petarda10
12. 08. 2025 15.13
+3
lolek
ODGOVORI
4 1
ho?emVšolo
12. 08. 2025 15.08
+5
Tako dolgi nohti so prav nagnusni. Ne razumem zakaj si jih lepijo. Verjetno da jim ni potrebno kuhati ali prati posode.
ODGOVORI
8 3
Uporabnik1921539
12. 08. 2025 15.24
-1
inzakaj tocno bi ona morala kuhati ali pomivati posodo?Ti nisi Ronaldo in tvoja zena ni Georgina.Sprijazniti se bo treba
ODGOVORI
4 5
Morskadeklica123
12. 08. 2025 15.54
+3
A zakaj bi morala kuhati in prati??? Zato, da nimaš v hiši še ene osebe, saj mora biti res neprijetno, da je v tvojem življenju stalno prisoten se kakšen tujec.
ODGOVORI
4 1
zani10
12. 08. 2025 16.13
+0
Ti se kar tolazi, verjamem , da je jeba , ce moras vsak dan prekuhavati konzerve, se zmeraj boljse to kot pa da ti kuharji skacejo po hisi 😂
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089