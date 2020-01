Center za socialno delo toži Severino: slednja o 54 dneh žalosti in krivice

''Minilo je 54 dni in minilo je '88 ur' ... Minila je cela večnost, medtem, ko oni 'smučajo' ... V tem življenju sem večkrat doživela krivico. Moji bližnji so prodajali mojo zasebnost za majhen denar, za velikega pa tako sami veste, kaj vse lahko dobite ... Kljub temu je bil 28. 11. 2019 ta obraz tarča največje krivice in žalosti. Minilo je 54 dni žalosti ... A v teh dneh žalosti je bilo tudi 88 ur veselja in 54 dni njihove sramote. Mati mi je dobro povedala – ne dovoli, da te Nihče in Nič razžalosti. Nihče in Nič so me 28. 11. prevarali in mi podtaknili svojo žalost in sramoto, ob tem pa mi niso uspeli ugasniti nasmeha – ne na tej fotografiji in ne na številnih drugih nefotografiranih nasmehih. Ker Nihče in Nič vedno ostajata Nihče in Nič. Včasih postaneta Nihče in Nekdo ... Morda trenutno skupaj 'smučata', a ne moreta preslepiti vseh. Ne dovolite, da vam Nihče in Nič podtakneta svojo sramoto in žalost ter ugasneta nasmeh na vašem obrazu. Meni ga nista nikoli ... ne zdaj ... in tako bo tudi v prihodnje. Hvala Bogu!''

Tako je na svojem uradnem Instagram profilu pred urami zapisala Severina, ki je, spomnimo, konec novembra lani po začasni odločitvi sodniceTee Golub izgubila skrbništvo nad svojim sedemletnim sinom Aleksandrom. Slednjega je morala še isti dan odpeljati k njegovemu očetu Milanu Popoviću. Popović je Severini na sodišču očital malomarnost in zanemarjanje otroka ter izpostavil, da njena glasbena kariera in koncertne turneje ne delujejo v dobrobit njunega sina. Deček naj bi, po Popovićevih besedah, zaradi materinega načina življenja veliko izostajal od pouka in s tem nazadoval v primerjavi s svojimi vrstniki.