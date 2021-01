Proti covidu-19 se je cepil tudi priljubljeni naravovarstvenik David Attenborough

Med znanimi, ki so se že cepili, je tudi voditelj in naravovarstvenik David Attenborough. Novica o cepljenju 94-letnika prihaja le nekaj dni po tem, ko se je cepila tudi kraljica Elizabeta II. David je v intervjuju o preteklem letu dejal, da nas je virus opozoril na dejstvo, da nismo tako vsemogočni, kot morda mislimo.

Legendarni britanski voditelj David Attenboroughje eden od dveh milijonov ljudi v Veliki Britaniji, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva. Med njimi so že 81-letni igralec Ian McKellen, 92-letni Lionel Blair, 87-letna igralka Joan Collinster britanska kraljicaElizabeta II.in njen mož princFilip.Naravoslovec, ki izolacijo preživlja v Londonu, že dolgo časa izkazuje podporo pri razvoju cepiva proti covidu-19.

Ob vprašanju novinarja lokalnega časopisa, ali bi izkoristil slavo, da bi preskočil vrsto za cepljenje, je odločno odgovoril: "Mislim, da imam pri 94 letih pravico do cepljenja! Upam, da sem še vedno pravi znanstvenik, da se zavedam, da je to tisto, kar je treba storiti."Dodal je še, da je delo pri razvoju cepiv pokazalo pozitivne učinke mednarodnega sodelovanja pri boju proti svetovnim težavam. Ob tem je namignil, da bi lahko podobno storili tudi v boju proti podnebnim spremembam. "Virus je opozoril na dejstvo, da nismo tako vsemogočni in vseobvladujoči, kot si mislimo, da smo," je še povedal 94-letnik.

icon-expand Cepil se je tudi naravoslovec David Attenborough. FOTO: AP

Naravovarstvenik je v javnosti izjemno priljubljen. To je dokazal tudi s svojim profilom na Instagramu, saj je septembra 2020 podrl rekord Jennifer Aniston, ko je v samo štirih urah in 44 minutah presegel mejnik milijona sledilcev. Kljub priljubljenosti se je nato s tega družbenega omrežja kmalu tudi poslovil. Pred nekaj dnevi je potrdil, da se ne namerava vrniti. "Za kratek čas sem tudi sam nekaj prispeval k Instagramu, zdaj me ni več. In ne nameravam se vrniti!"

