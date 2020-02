Čeprav je sanjski Goran izbral Ivo, je srečen z drugo

Za nami je pestra sezona šova Sanjski moški Hrvaške. Videli smo preobrate, ljubezen, strta srca in prepire. Goran je izbral Ivo, kako pa je z njuno ljubeznijo po koncu šova, je poskušala izvedeti voditeljica. Dekleta, ki so prebivala v sanjski vili, je povabila v studio in izvedela marsikaj.

Goran Jurenec je v zadnjem dejanju šova svoji izbranki Iviob soju sveč sporočil: ''Ti si ta!'' Sledil je vroč poljub. Ali se je ta ljubezen obdržala ter kako so se po koncu razvijala čustva glavnih akterjev, je zanimalo voditeljico, ki je v dinamičnem pogovoru razkrila zanimiv preobrat. Ozračje je bilo naelektreno, saj so vsi prisotni nestrpno pričakovali, da se jim v studiu pridružita Goran in dekle njegovih sanj.

Najprej so gledalce v studiu pozdravila dekleta, nekatera nasmejana, drugim pa je bilo videti, da se še vedno niso sprijaznila z zavrnitvijo. Nekdanje kandidatke za srce sanjskega moškega so povedale, kako gledajo na svoje pojavljanje v šovu, kaj jim je to prineslo, kakšni so odzivi ter kako živijo danes po zaključku šova.

Podrobno so o vtisih o Goranu ter svojih čustvih spregovorila dekleta, ki so se uvrstila v ožji izbor za njegovo srce. Voditeljici sta se najprej pridružili Klara in Daisy, ki je presenetila s temno barvo las. Med pogovorom je postala čustvena in priznala, da ima ogromno tremo, ter omenila, da Gorana, odkar se je šov zaključil, še ni srečala. Sledilo je presenečenje, saj se je tudi Goran damam hitro pridružil v studiu ter Daisy naklonil velik objem.

Goran je ugotovil, da med njima z Ivo ni kemije. FOTO: Warner Bros.

Naslednja, ki je imela možnost podati svoj pogled na dogajanje, je bila finalistka Aleksandra, ki se je gledalcem vtisnila v spomin s svojo simpatičnostjo in duhovitostjo. Voditeljica je nato, na presenečenje vseh, v studio poklicala Ivo, zmagovalko šova. Spomnila nas je na njune skupne trenutke, videli pa smo tudi utrinke z njune romantične večerje, ki se je zgodila po zaključku šova. Goran je pred večerjo povedal, da jo je na druženje povabil z razlogom in da se ne počuti najbolje. Skupaj sta ugotovila, da sta se po šovu videla le nekajkrat in da je oba napadlo resnično življenje, saj se je začetna evforija polegla in čarovnija je izginila. Iva je dogajanje med njima slikovito opisala: ''Pravljice imajo rok trajanja.''Goran je Ivi povedal, da je opazil, da to ni nekaj, kar si je želel, obstaja pa možnost, da bo odločitev obžaloval. V njunem odnosu je pogrešal kemijo. Voditeljici sta tako tudi uradno potrdila, da sta se hitro po odhodu iz šova tudi uradno razšla.

Hana je po koncu šova stopila v stik z Goranom, kar se ji je obrestovalo. Pravi, da sta srečna. FOTO: Warner Bros.