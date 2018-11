Čeprav sta prijateljici, njenih kreacij najverjetneje ne bo nosila

Vojvodinja Meghan Markle je hitro obveljala za modno ikono, po poroki s princem Harryjem pa se je pojavila v kreacijah številnih modnih oblikovalcev. Kot kaže, dizajnerskih oblek Victorie Beckham, kljub njunemu prijateljstvu, ne bo nikoli nosila.

Meghan Markle, vojvodinja sussekška, je po poroki s princem Harryjem hitro postala modna ikona in navdih vsem mladim ženskam. Do sedaj je nosila tako kreacije nekaterih najbolj priznanih modnih oblikovalcev, kot tudi tistih malo manj znanih in uspešnih – slednjih zato, da bi podprla britansko in kanadsko modno industrijo, saj je znano, da so vsi modni kosi, v katerih se pojavi, razprodani v rekordnem času. Na nedavnem dogodku Australian Geographic Society Awards je vsem odvzela sapo, ko se je pojavila v kreaciji oblikovalca Oscarja de la Rente, sicer pa vojvodinja prisega tudi na oblačila modne oblikovalke Stelle McCartney, ki jih večkrat kombinira s preostalimi kosi iz omare.

Meghan Markle v kreaciji Oscarja de la Rente FOTO: Profimedia

Ko pogledamo Meghan, je eleganca vsekakor tista, ki sili v ospredje. Vojvodinja je v enem od intervjujev spregovorila o tem, kako je 'našla' svoj pravi modni slog in kako so prvotno krajše obleke nadomestile nekoliko daljše in elegantnejše: ''Naučila sem se pomembnega 'modnega' pravila: čeprav oblačila odlično izgledajo na obešalniku, ni nujno, da mi bodo ustrezala – tudi če gre za najbolj trendi kose. Moja oblika telesa je takšna, da moram vedno paziti, kaj bom oblekla, katere dele telesa lahko izpostavim in katere moram prikriti.''

Meghan izbira takšne kreacije, ki ustrezajo njeni postavi FOTO: Profimedia

Ravno slednja izjava je tudi glavni razlog, zakaj vojvodinja najverjetneje ne bo nikoli nosila modnih kreacij oblikovalke Victorie Beckham. Čeprav sta se zakonca Beckham udeležila njene poroke s princem Harryjem in kljub temu, da sta z Victorio prijateljici in so se ravno zaradi tega že pred kraljevo poroko pojavile govorice, da bi se prav Beckhamova utegnila podpisati pod njeno glamurozno poročno obleko, se to ni zgodilo in zdaj je tudi znano, zakaj ne. Meghan je namreč v svojem intervjuju omenila tudi modne kreacije Victorie Beckham in povedala: ''Modni stil določenih oblikovalcev mi je močno pri srcu, ampak kljub temu ni primeren zame. Kreacije Victorie Beckham se mi zdijo čudovite, ampak ne ustrezajo moji obliki telesa – za njene obleke imam namreč prekratek trup.''

Vojvodinja susekška najverjetneje ne bo nikoli nosila kreacij Victorie Beckham FOTO: Profimedia