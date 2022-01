Češka pevka umrla, pred smrtjo namerno izpostavljena covidu

Češka pevka Hana Horka se je namerno izpostavila virusu, da bi s potrdilom o prebolevnosti lahko dostopala do nekaterih prizorišč, a je po dveh dnevih bolezni umrla, je sporočil njen sin, Jan Rek. 57-letnica ni bila cepljena, okužila pa se je v domačem krogu, ko sta med božičnimi prazniki zbolela njen sin in mož.

Hana Horka je na družbenem omrežju zapisala, da se je okužila z novim koronavirusom in dobro okreva po začetnih simptomih, a kot kaže, temu ni bilo tako, saj je folk pevka čez dva dni umrla. Novico o njeni smrti je potrdil njen sin, ki je razkril, da se je mati namenoma okužila po tem, ko sta bila pozitivna na testiranju najprej on in njegov oče, ki sta oba cepljena z dvema odmerkoma.

icon-expand Hana Horka FOTO: Facebook

Rek je za BBC povedal, da se njegova mati ni želela samoizolirati, po tem, ko sta bila oba z očetom pozitivna na novi koronavirus. Horka naj bi ravnala ravno nasprotno in se virusu še dodatno izpostavljala, je še razkril sin. "V samoizolaciji bi morala ostati vsaj teden dni, saj sva bila oba z očetom pozitivna, ona pa bila ves čas z nama," je dejal. Ker se Češka trenutno spopada z novim valom okužb, tudi tam veljajo strogi ukrepi, za vstop v kulturne in druge ustanove pa je treba predložiti potrdilo o cepljenju ali prebolevnosti. Horka je bila članica folk skupine Asonance, da bi si zagotovila lažji dostop do kulturnih ustanov in predvsem do dogodkov, pa se je namerno izpostavila virusu, da bi si pridobila potrdilo o prebolevnosti.

Le dva dni pred smrtjo je na družbenem omrežju zapisala, da po bolezni uspešno okreva: "Sedaj bom lahko spet šla v gledališče, savno in na koncert." Le nekaj ur pred smrtjo je bila oblečena in pripravljena za sprehod, je povedal njen sin, nato pa jo je začel boleti hrbet in je šla raje v posteljo. "Vse se je končalo v desetih minutah, kolikor je trajalo, da se je zadušila," je dejal. Kljub temu, da Horka ni bila cepljena, pa po sinovih besedah ni verjela v najbolj bizarne teorije zarote, ki krožijo o cepivih. "Njena filozofija je bila, da raje preboli covid, kot se cepi. Ni verjela, da bomo s cepivom v telo dobili mikročipe," je o materinem razmišljanju razkril Jan in dodal, da ni bilo smisla razpravljati o tej temi z njo, saj je postalo ozračje preveč nabito s čustvi, prav to pa je razlog, zakaj se je odločil spregovoriti o njeni zgodbi z javnostjo, saj je upal, da bo materin primer koga prepričal, da se pravočasno cepi.