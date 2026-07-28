Češki predsednik ob dirkališču s fotoaparatom spremljal formulo 1

Če se vam je pretekli vikend ob dirkališču na dirki formule 1 zazdelo, da med fotografi vidite češkega predsednika, se niste zmotili. Petr Pavel je namreč velik ljubitelj motošporta in na dirki za VN Madžarske je to svojo strast tudi pokazal – in to kar v vlogi fotografa.
V svetu vrhunske diplomacije in visoke politike se le redko zgodi, da državni voditelj stopi neposredno v osrčje športnega dogajanja v tako aktivni vlogi, a češki predsednik se ne boji nekonvencionalnih potez. Namesto opazovanja iz klimatiziranih VIP-prostorov se je s profesionalno fotografsko opremo podal neposredno ob rob slovitega dirkališča Hungaroring.
Njegovo navdušenje nad bencinskimi hlapi ni nikakršna skrivnost, saj so ga češki mediji že večkrat ujeli na motorju. Na nedavni dirki formule 1 pa je združil obe svoji strasti, to sta fotografija in hitrost. Fotografski delovni proces na takšni ravni sicer zahteva izjemno zbranost, saj dirkalniki drvijo s hitrostmi čez 300 km/h. Prisotnost visokega državnika na takšnih položajih je izjemno redka, saj so zahteve glede varnosti zelo stroge. Pavel je na Hungaroringu dokumentiral dogajanje v zavojih, kjer je aerodinamika ključna, kar mu daje globlji vpogled v šport, ki temelji na inženirski popolnosti, kar ga močno navdihuje.
Dirkaški konec tedna na Madžarskem je sicer privabil množico gledalcev iz celotne regije, med katerimi so Čehi med najbolj zvestimi navijači. Prisotnost njihovega predsednika pa je pozdravila tudi širša javnost, saj so bili številni navdušeni nad potezo Petra Pavla. Za Češko republiko je to pomemben prikaz podobe njihovega voditelja v tujini, medtem ko je za organizatorje formule 1 takšen gost dodatna promocija.
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