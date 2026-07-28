Češki predsednik ob dirkališču s fotoaparatom spremljal formulo 1

Če se vam je pretekli vikend ob dirkališču na dirki formule 1 zazdelo, da med fotografi vidite češkega predsednika, se niste zmotili. Petr Pavel je namreč velik ljubitelj motošporta in na dirki za VN Madžarske je to svojo strast tudi pokazal – in to kar v vlogi fotografa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V svetu vrhunske diplomacije in visoke politike se le redko zgodi, da državni voditelj stopi neposredno v osrčje športnega dogajanja v tako aktivni vlogi, a češki predsednik se ne boji nekonvencionalnih potez. Namesto opazovanja iz klimatiziranih VIP-prostorov se je s profesionalno fotografsko opremo podal neposredno ob rob slovitega dirkališča Hungaroring.

Češki predsednik Petr Pavel na svojem motorju FOTO: AP

Njegovo navdušenje nad bencinskimi hlapi ni nikakršna skrivnost, saj so ga češki mediji že večkrat ujeli na motorju. Na nedavni dirki formule 1 pa je združil obe svoji strasti, to sta fotografija in hitrost. Fotografski delovni proces na takšni ravni sicer zahteva izjemno zbranost, saj dirkalniki drvijo s hitrostmi čez 300 km/h. Prisotnost visokega državnika na takšnih položajih je izjemno redka, saj so zahteve glede varnosti zelo stroge. Pavel je na Hungaroringu dokumentiral dogajanje v zavojih, kjer je aerodinamika ključna, kar mu daje globlji vpogled v šport, ki temelji na inženirski popolnosti, kar ga močno navdihuje.