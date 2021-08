Čestitke Meghan Markle tudi iz kraljeve palače

Meghan Markle praznuje 40. rojstni dan. Ob tej priložnosti so člani kraljeve družine pozabili na zamere in ji na družbenih omrežjih zaželeli vse najboljše. Čestitke so prišle tako od Williama in Kate, njenega tasta princa Charlesa in celo kraljice Elizabete II., vsi pa so jih pospremili s fotografijami vojvodinje.

Vojvodinja Meghan Markle vstopa v novo desetletje svojega življenja, na njen jubilej pa so se spomnili tudi njeni priženjeni sorodniki, britanska kraljeva družina. Čeprav je med člani družine v zadnjem letu nekaj hude krvi, so zamere za to priložnost potisnili ob stran in vojvodinji na družbenem omrežju voščili vse najboljše. icon-expand Meghan Markle FOTO: Profimedia "Vse najboljše vojvodinja susseška," je prišlo voščilo iz palače na uradnem Twitterjevem profilu kraljice Elizabete II., vključene pa so bile tri njene fotografije, vključno s tisto iz leta 2018 iz Cheshirja, na kateri je Meghan s kraljico. Na drugi fotografiji sta Harry in Meghan z dojenčkom Archiejem na potovanju po južni Afriki, na tretji pa Harry in Meghan na podelitvi vojaških odlikovanj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na Twitterju sta ji čestitala tudi William in Kate, ki bosta 40. rojstni dan praznovala naslednje leto, priložila pa sta Meghanino fotografijo iz leta 2018, ko se je vojvodinja pridružila Harryju na turneji po Avstraliji, Novi Zelandiji in Južnem Pacifiku. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi tast, princ Charles, in njegova žena Camilla sta vojvodinji poslala javno čestitko preko družbenega omrežja Twitter. Voščilu sta dodala Meghanino portretno fotografijo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Meghan in Harry že leto dni živita v Montecitu, v Kaliforniji, kjer vzgajata svoja dva otroka, 2-letnega Archieja in Lilibet Diano, ki se je rodila junija. Par je še vedno na starševskem dopustu. Med tem časom je Harry oznanil, da piše knjigo, Meghan pa pripravlja animirano serijo za otroke.