Družbena omrežja preplavile čestitke zvezdnikov Joeju Bidnu

Prihaja novo obdobje ameriške politike, nad novim poglavjem pa so navdušeni tudi številni zvezdniki, ki so že pred volitvami pozivali, naj oboževalci glasujejo za demokratskega kandidata. Čestitke ob inavguraciji so preplavile tudi družbena omrežja.

Na družbenih omrežjih so se poleg čestitk evropskih voditeljev, zvrstile tudi čestitke zvezdnikov, ki so med volitvami odkrito podpirali demokratskega kandidata Joeja Bidna. Inavguracijo so sicer popestrili nastopi Lady Gage, ki je odpela ameriško državno himno, Jennifer Lopez in Gartha Brooksa.

Navdušenje po zaprisegi novega predsednika ZDA in podpredsednice Kamale Harris, sta na družbenih omrežjih izkazali igralki Mindy Kaling in Shonda Rhimes, ki sta poudarili, da je dan pomemben predvsem za njihove otroke, ker se je Kamala v zgodovino zapisala kot prva temnopolta ženska. "Bila sem v službi, ko je vprašala, ali je to mama. Videti je kot mama," je zapisala Kalingova ob deljeni fotografiji. "Najboljši kompliment, kar sem jih kdajkoli prejela! Pomemben dan je. Veselo inavguracijo vsem."

Shonda je medtem zapisala: "Temnopolte deklice ne rabijo več zgolj sanjati."

Skupno fotografijo z novim predsednikom je delila tudi igralka Eva Longoria, ki je zapisala: "Danes pišemo zgodovino. Danes častimo voditelje, kot sta predsednik Joe Biden in naša prva podpredsednica Kamala Harris. Danes je šele začetek."

Glasbenica Bebe Rexha je oboževalcem vlila pogum: "Samo želela sem vam to povedati. Nikoli ni prepozno, da uresničite svoje sanje. Joe Biden je star 78 let in je danes postal predsednik ZDA. Ne obupajte."

Odzval se je tudi poslovnežRichard Baranson:"Želim vse najboljše predsedniku Bidnu, podpredsednici Harrisovi, njunim družinam in njunim ekipam, ko si utirajo pot k pozitivnim spremembam v Beli hiši."

"V solzah opazujem ta nenavaden trenutek za ženske v ZDA in po svetu. Podpredsednica Kamala Harris,"je zapisala voditeljica Oprah Winfrey.

Igralka America Ferreraje delila fotografijo, na katerih ima solzne oči: "Zakaj jokaš? Kaj je demokracija? Kam je šla J. Lo? Nekoliko lažje je danes odgovoriti na takšna vprašanja. Toliko dela je še pred nami, da bomo zgradili svet, v katerem želimo, da živijo naši potomci. Hvaležna za današnjo zmago in besede Amande Gorman: Vedno je svetloba, če smo le dovolj pogumni, da jo vidimo, če smo le dovolj pogumni, da smo tudi sami svetloba."

