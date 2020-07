Cetinski velik nasprotnik cepljenja proti covid-19: pripravljen žrtvovati kariero

Kot piše hrvaški Jutarnji list , verjetno zadeva ne bi tako napredovala, če ne bi šlo za enega najbolj priljubljenih hrvaških pevcev, ki tudi v Sloveniji redno polni dvorane. Tony Cetinski je glasbenik, ki je na sceni že 30 let in je v svojem poslu zelo uspešen, je tudi dobitnik različnih laskavih glasbenih nagrad, med drugim kar desetih porinov, najprestižnejše hrvaške glasbene nagrade. A Tony se je zdaj odločil, da javno izrazi svoje mnenje, čeprav to pomeni, da bo s tem izgubil oboževalce ali bil celo ob uspešno kariero.

Vse skupaj se je začelo 6. maja, ko se je Tony v živo oglasil na svojem Facebookovemprofilu in tam spregovoril o koronavirusu ter predvsem o cepivu, ki si ga svet tako zelo želi. Povedal je, da je proti cepivu in da se ne bo cepil, čeprav ga iznajdejo. Dodal je, da nasprotuje omrežju 5G in dal jasno vedeti, da je pripravljen žrtvovati svoj ugled, ki ga je pridobil z dolgoletnim delom na javni sceni.

"Kdor hoče, naj se cepi, nimam nič proti. Ne dovolim, da me nekdo cepi. Odprite Goli otok za nas, ki se ne želimo cepiti, in nas tja pripeljite vklenjene v lisice, zaprite, zaklenite in počakajte, da zaspimo, ali pa nas uspavajte na silo, da bi nas cepili,"je v prvi objavi povedal Tony in s svojimi besedami šokiral marsikaterega oboževalca. Nekateri so se z njim strinjali, večina pa je njegovemu mnenju nasprotovala. Prepričani so, da zagovarja nevarno metodo in da s svojimi besedami podpihuje svoje oboževalce. Nekateri so celo izkoristili priložnost in iz njegovega imena Cetinski in hrvaške besede za cepivo 'cjepivo' naredili skovanko –Tony Cjepinski. A marsikdo maja ni pomislil, da je to šele začetek celotne polemike.

Glasbeni urednik prepovedal njegove pesmi, Tony grozi s tožbo

Kmalu po njegovi objavi se je oglasil glasbeni urednik Radia Drave Bojan Horvat, ki je svoje poslušalce obvestil, da na njegovem radiu Cetinskega ne bo več mogoče slišati zaradi njegovega odnosa do cepiva. Cetinski je takoj napovedal tožbo radiu in začel svojevrstno medijsko bitko. Glasba je kar naenkrat pristala na drugem mestu in ni bila več v ospredju.

Menedžerka zadeve ne komentira

Potem ko sta se ločila z ženo Ivano Nobilo, ki je bila v času njunega zakona tudi pevčeva menedžerka, je Tony sam skrbel za svojo kariero. Trenutno pa je njegova menedžerka Kristina Krajnaiz založbe Hit Records. Ker je stalna praksa, da so menedžerji vključeni v kakršnokoli javno dogajanje izvajalca, je novinarje Jutarnjega zanimalo, kaj menijo o njegovih dejanjih. Kristina zadeve ni želela komentirati.

Tony je zdaj že nekaj let z Dubravko. Živita v majhnem istrskem kraju Radetići, kjer vzgajata organsko sadje in zelenjavo. Tony se je v zadnjih letih obrnil tudi k veri, eden njegovih zadnjih projektov pa je glasbena šola Centar Gervais Opatija, ki zaradi korone še ni zaživela v vsem svojem sijaju. Sicer je za Tonyjem posebej težko obdobje, saj je ženo lani zadela možganska kap, pred tem pa je Tonyja na vsakem koraku spominjal incident izpred treh let, ko je ponoči v Opatiji povozil človeka.