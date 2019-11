Cetinski ženi, ki okreva po možganski kapi: Dobrodošla nazaj

Tony je z oboževalci na družbenem omrežju Instagram delil čustvene besede, s katerimi je naslovil svojo ženo, ki je pred petimi meseci doživela možgansko kap. Z ganljivim zapisom je raznežil marsikaterega oboževalca: "Kaj naj ti rečem, moja draga Duda. Po vsem, kar si prestala, si zmagovalka. Gledati ta sijaj v tvojih očeh. Dobrodošla nazaj, čudovito te je gledati v tvojem okolju, polne vneme kot kakšen otrok v peskovniku vrtca. Tvoj mož je preveč ponosen in ne more najti pravih besed. Ljubim te," je zapisal pod objavo fotografij, na katerih se jasno vidi, da se je njegova žena po težki bolezni kot predavateljica že vrnila na delo.

Po poročanju hrvaških medijev je Dubravki postalo slabo v njuni hiši v Istri, k sreči pa je bil takrat doma tudi Tony, ki se je takoj odzval in nemudoma poklical reševalno vozilo, to pa je Dubravko odpeljalo v bližnjo bolnišnico. Potem ko se je že počutila nekoliko boljše, se je možu zahvalila, ker ji je rešil življenje, in dejala, da sta si zdaj bot.