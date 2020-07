Četrtič očka: Bernie Ecclestone pri 89 letih dobil prvega sina

Milijarder Bernie Ecclestone in žena Fabiana Flossi sta postala starša. 89-letnik in 44-letnica sta dobila sina Acea."Vse je potekalo zelo gladko. Porod je trajal le 25 minut, a sem bogu hvaležna za vse," je Flossijeva povedala po rojstvu sina. "Dobila sva sina in dala sva mu ime Ace. Zelo sem ponosen," pa je za Blick povedal oče štirih otrok.

Bernie in Fabiana sta aprila razkrila, da pričakujeta prvega skupnega otroka in da sta presrečna, da lahko lepo novico delita s svetom. Poročila sta se leta 2012, tri leta po tem, ko se je Bernie ločil od Slavice (ta je po ločitvi postala ena najbogatejših Hrvatic). Starša malega Acea sta se spoznala na športni prireditvi. Nekaj let pozneje pa ju je skupni prijatelj povabil na krst svojega otroka na Hrvaškem. Tam je preskočila iskrica in ostalo je zgodovina.

Bernie ima sicer tri hčerke: najstarejša je 65-letna Deborah, ki jo je milijarder dobil s prvo ženo Ivy Bamford, z drugo ženo Slavico Radić pa ima 36-letno Tamaro in 31-letnoPetro.