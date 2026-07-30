Čevlje Justina Bieberja z nastopa na mundialu prodali za dober namen

Med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu je Justin Bieber zapel svojo pesem Everything Hallelujah, njegova oprava, vključno z obutvijo, pa je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v celoti del Bieberjeve blagovne znamke.
Denar, zbran s prodajo športnih copatov, bo po poročanju medijev namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, katerega cilj je otrokom zagotoviti dostop do izobraževanja in športa. Fifa je med polčasom finalne tekme prvič v zgodovini mundiala pripravila šov v slogu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Kurator glasbenega programa je bil Chris Martin iz skupine Coldplay, na oder pa so poleg 32-letnega superzvezdnika med drugim stopili Madonna, BTS in Shakira.
Super Bowl je finalna tekma prvenstva v ameriškem nogometu lige NFL, ki velja za enega največjih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike. Znan je predvsem po svojem spektakularnem šovu med polčasom, na katerem nastopajo največje svetovne glasbene zvezde, kar dogodek spremeni v kulturni fenomen, ki pritegne milijone gledalcev po vsem svetu, tudi tiste, ki niso ljubitelji športa.
Fifa (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna nogometna zveza, ustanovljena leta 1904, ki deluje kot najvišji organ za nogomet, futsal in nogomet na mivki. Njena glavna naloga je organizacija mednarodnih tekmovanj, med katerimi je najbolj prepoznavno svetovno prvenstvo v nogometu, poleg tega pa skrbi za razvoj nogometa, postavljanje pravil igre in promocijo športa po vsem svetu.
Chris Martin je priznan britanski glasbenik, pevec in tekstopisec, ki je najbolj znan kot frontman in ustanovni član priljubljene skupine Coldplay. Skupina, ki je nastala leta 1996, je postala ena najuspešnejših glasbenih zasedb 21. stoletja, znana po svojem melodičnem pop-rock slogu, humanitarnem delovanju ter inovativnih nastopih v živo, s katerimi so vplivali na sodobno glasbeno produkcijo.
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