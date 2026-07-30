Čevlje Justina Bieberja z nastopa na mundialu prodali za dober namen

Med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu je Justin Bieber zapel svojo pesem Everything Hallelujah , njegova oprava, vključno z obutvijo, pa je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v celoti del Bieberjeve blagovne znamke.

Denar, zbran s prodajo športnih copatov, bo po poročanju medijev namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, katerega cilj je otrokom zagotoviti dostop do izobraževanja in športa. Fifa je med polčasom finalne tekme prvič v zgodovini mundiala pripravila šov v slogu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Kurator glasbenega programa je bil Chris Martin iz skupine Coldplay, na oder pa so poleg 32-letnega superzvezdnika med drugim stopili Madonna, BTS in Shakira.