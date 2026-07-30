Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Čevlje Justina Bieberja z nastopa na mundialu prodali za dober namen

New York, 30. 07. 2026 12.07 pred 11 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu

Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za 24.600 dolarjev (okoli 23.000 evrov). Po poročanju tujih tiskovnih agencij bodo sredstva namenili skladu pod okriljem mednarodne nogometne zveze Fife za izobraževanje prebivalcev po svetu.

Med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu je Justin Bieber zapel svojo pesem Everything Hallelujah, njegova oprava, vključno z obutvijo, pa je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v celoti del Bieberjeve blagovne znamke.

Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu
Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu
FOTO: Profimedia

Denar, zbran s prodajo športnih copatov, bo po poročanju medijev namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, katerega cilj je otrokom zagotoviti dostop do izobraževanja in športa. Fifa je med polčasom finalne tekme prvič v zgodovini mundiala pripravila šov v slogu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Kurator glasbenega programa je bil Chris Martin iz skupine Coldplay, na oder pa so poleg 32-letnega superzvezdnika med drugim stopili Madonna, BTS in Shakira.

Razlagalnik

Super Bowl je finalna tekma prvenstva v ameriškem nogometu lige NFL, ki velja za enega največjih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike. Znan je predvsem po svojem spektakularnem šovu med polčasom, na katerem nastopajo največje svetovne glasbene zvezde, kar dogodek spremeni v kulturni fenomen, ki pritegne milijone gledalcev po vsem svetu, tudi tiste, ki niso ljubitelji športa.

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna nogometna zveza, ustanovljena leta 1904, ki deluje kot najvišji organ za nogomet, futsal in nogomet na mivki. Njena glavna naloga je organizacija mednarodnih tekmovanj, med katerimi je najbolj prepoznavno svetovno prvenstvo v nogometu, poleg tega pa skrbi za razvoj nogometa, postavljanje pravil igre in promocijo športa po vsem svetu.

Chris Martin je priznan britanski glasbenik, pevec in tekstopisec, ki je najbolj znan kot frontman in ustanovni član priljubljene skupine Coldplay. Skupina, ki je nastala leta 1996, je postala ena najuspešnejših glasbenih zasedb 21. stoletja, znana po svojem melodičnem pop-rock slogu, humanitarnem delovanju ter inovativnih nastopih v živo, s katerimi so vplivali na sodobno glasbeno produkcijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
justin bieber čevlji nastop dober namen fifa prodaja
24ur.com Bogate denarne nagrade na nogometnem SP 2026
24ur.com Nogometne legende zbrale prek 17 milijonov za otroke v stiski
24ur.com Koliko je v resnici stalo svetovno prvenstvo v Katarju?
Cekin.si Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju – koliko stane?
24ur.com Na pomoč Urbanu poleg slovenskih nogometašev tudi dobrodelna katrca
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897