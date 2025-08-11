Svetli način
Tuja scena

Chad Michael Murray o dvomesečni hospitalizaciji: Bil sem na smrtni postelji

Los Angeles, 11. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Igralec Chad Michael Murray, ki je zaslovel v najstniški seriji One Tree Hill, je nedavno spregovoril o zdravstvenem zapletu, s katerim se je soočil v najstniških letih in ki bi ga lahko stal življenja. 43-letni zvezdnik je razkril, da se mu je pri 15 letih zvilo črevesje, kar je vodilo v notranje krvavitve in dvomesečno hospitalizacijo, ko so ga reševali, da bi preživel.

Chad Michael Murray je nedavno gostoval v podkastu Great Company, kjer je spregovoril o dvomesečni hospitalizaciji, ki jo je prestal, ko je bil še najstnik. Zvezdnik filma Odštekani petek in njegovega nadaljevanja je dejal, da se mu je pri 15 letih zvilo črevesje, zaradi česar je doživel notranje krvavitve, te pa so ogrozile njegovo življenje.

Chad Michael Murray
Chad Michael Murray FOTO: Profimedia

"V bolnišnici sem bil dva meseca in pol. Res je bilo dolgo," je povedal igralec in dodal, da je v tem času večkrat izgubil zavest. "Moral sem na operacijo, saj sem imel notranje krvavitve in sem izgubil polovico krvi. Bil sem na smrtni postelji," se je spominjal in dodal, da je njegova družina celo poklicala duhovnika, da mu je dal poslednje maziljenje.

"Videl sem očeta, ki je bil zelo slaboten, ob moji postelji pa je stal duhovnik. Pogovarjali so se o poslednjem maziljenju in teh stvareh, medicinska sestra Sandy pa mi je zamenjala transfuzijo krvi, s katero so mi reševali življenje," je povedal 43-letni igralec, ki je dodal, da je nato moral prestati še drugo operacijo, s katero so prečistili njegove notranje organe.

"Kljub temu da sem bil v bolnišnici dlje kot dva meseca, so moji organi začeli odpovedovati, saj jih je zalila kri, zdravniki pa so morali počakati z operacijo," je še povedal in dodal, da je bila prav njegova dolga hospitalizacija povod, da je nato pristal v Hollywoodu, saj je bila ena od medicinskih sester, ki je skrbela zanj, tudi manekenka in mu je predlagala, da še sam poskusi s tem.

"Rekla mi je, da bi se moral začeti ukvarjati z manekenstvom, jaz pa sem ji odgovoril, da želim postati igralec, ker imam rad film in televizijo. Razložila mi je, da se lahko od manekenstva preusmerim v igralstvo. Želela me je povezati z agencijo, s katero je sodelovala in se nameravala držati svojih besed," je pripovedoval.

Chad Michael Murray
Chad Michael Murray FOTO: Profimedia

A okrevanje po tako dolgi hospitalizaciji zanj ni bilo najlažje, saj je izgubil veliko telesne teže. "Bil sem okostnjak. Ko sem se prvič zagledal v ogledalu, se nisem prepoznal. Jokal sem. Nisem mogel verjeti, da sem to jaz," se je spominjal in dodal, da ga je prav ta težka preizkušnja ponovno povezala z očetom, samohranilcem, ki je vzgojil pet otrok.

Zvezdnik se prav zaradi zdravstvenega zapleta v najstniških letih še danes trudi, da se zdravo prehranjuje in izogiba alkoholu, s čimer se skuša izogniti ponovitvi stanja.

Chad Michael Murray igralec hospitalizacija zdravstveni zaplet
