Chad Michael Murray objavil redko fotografijo s hčerko

Chad Michael Murrayjenajbolj znan po vlogi v televizijski seriji One Tree Hill, nastopil je tudi v serijah, kot sta Simpatije (Dawson's Creek) in Midve z mano (Gilmore Girls), nekateri pa se ga zagotovo spominjate po vlogah v filmih Odštekani petek (Freaky Friday) in Pepelkina zgodba (A Cinderella Story)

Igralec je družbena omrežja tokrat izkoristil za objavo družinske fotografije, kar naredi zelo redko. Nazadnje je to storil septembra lani, tokrat pa je delil ljubko fotografirajo, na kateri se njegova hčerka stiska k njemu in ga objema. Zvezdnik je fotografijo opremil z zapisom, da nobena služba ni boljša kot vloga očeta.

"Rad imam našo družino," je še zapisal zvezdnik, ki bo avgusta slavil okrogli 40. rojstni dan. Na objavljeni fotografiji pozira z zaprtimi očmi, medtem ko objema hčerko, ki je med fotografiranjem obrnjena stran od kamere, da se ne vidi njen obraz. Hilarie Burton, igralčeva soigralka v serijiOne Tree Hill,je fotografijo zvito komentirala: "To je moja najljubša fotografija tebe!!!"