Challe Salle izdal novo pesem in posnel prvi slovenski videospot v resoluciji 5K

Challe je o novem projektu povedal: ''Za mano je res naporno leto, saj sem imel v 365 dneh kar 100 nastopov po Sloveniji. Poleg tega sem sestavil še svojo glasbeno skupino Legende in izdal kar 4 nove videospote. Za piko na i sem s kanalom NekiNeki iskal talente po Sloveniji, pa še doma sem prenavljal stanovanje, tako da je bilo res pestro. Zato sem si po novem letu enostavno moral vzeti nekaj mesecev časa zase in za ustvarjanje novih projektov. Želel sem nadgraditi svoj stil, narediti nekaj drugačnega in presenetiti svoje zveste poslušalce, za tematiko pa sem izbral ljubezenske probleme, s katerimi se vsi pari srečujejo vsak dan. Lahko se še tako trudimo, prej ali slej v vsaki zvezi pride do vzponov in padcev. Nihče si na začetku ne predstavlja, da se lahko iz nore zaljubljenosti odnosi spreobrnejo v prepire in dramo. Kljub temu mislim, da po vsaki nevihti posije sonce in da je povsem odveč iskati razloge za nesoglasja pri drugem, saj sta v ljubezni vedno kriva dva.''

Challe Salle vsa besedila za svoje pesmi piše sam in pravi, da vedno izhaja iz lastnih izkušenj. Njegovo ljubezensko stanje kljub temu še vedno ostaja neznanka, ker medijem sočnih podrobnosti iz zasebnega življenja zaenkrat še ni pripravljen razkriti. Pod glasbeno produkcijo skladbe se je podpisal producent Damjan Jović , ki s pomočjo edinstvenega občutka za zvok postavlja nove standarde na slovenski glasbeni sceni. Za video produkcijo je poskrbela ekipa SquareMe, s katero je raper posnel že četrti skupni spot. Režiser Luka Štigl in direktor fotografije Sebastjan Oblak sta izdelek začinila s pravo mero romance in drame, dodala pa sta tudi pridih videospotov iz 90. let. To je 25. Challetov videospot v njegovi dosedanji karieri, novost pa je ta, da je posnet v najboljšem možnem resolucijskem načinu 5K, ki pri nas še ni bil uporabljen.

Za vroče kadre slekel majico in snemal tudi sredi burje

V ljubezenskih prizorih se je Challetu pridružila igralka in model Kaja Vidmar, ki se jo večina spominja po nazivu Cosmopolitanovo dekle z naslovnice. Za simpatično 23-letnico je bilo sodelovanje z enim izmed trenutno najbolj uspešnih glasbenikov pri nas, zelo sproščeno in zabavno, obenem pa tudi odlična odskočna deska, ker se kmalu odpravlja na delovne preizkušnje v Los Angeles. Snemanje samega videospota je potekalo dva dni na različnih lokacijah, največji del v luksuznem apartmaju Unique Flat 22 v Mariboru in na gori Nanos. Glasbenik nam je zaupal nekaj podrobnosti in poudaril, da je bilo zanj to najbolj zahtevno snemanje doslej, saj razmere na visoki kraški planoti niso bile ravno rožnate. ''Čeprav redno treniram, za spot nisem ravno planiral sleči majice, ampak ekipa me je nekako prepričala in spravila pod tuš. Mislil sem, da bo to najtežji del, ker nisem vedel, kaj me čaka naslednji dan. Ko smo prišli na vrh Nanosa, je pihal veter s hitrostjo 60 km/h in bilo je kar nekaj stopinj pod ničlo, tako, da nobenemu ni bilo ravno lahko. Vsa čast ekipi in vsem, ki so sodelovali pri projektu in upam, da bo tudi publiki zadeva tako všeč kot nam,'' je za konec povedal 27-letni Saša.