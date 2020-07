'Chandler' iz Prijateljev šokiral z videzom: težko hodi, še težje diha

50-letni Matthew Perry , ki se ga spomnimo po večni vlogi Chandlerja Binga iz humoristične serije Prijatelji , je oboževalce šokiral s svojim videzom. Paparaci so ga ujeli v Beverly Hillsu pri poslovni zgradbi, kjer je bil na sestanku. Takoj, ko je prišel iz stavbe, se je moral nasloniti na zid in si vzeti minuto, da je prišel do sape.

Perryju je pri vstopu v avtomobil morala pomagati osebna asistentka. Igralec je takoj, ko se je usedel na sovoznikov sedež, prižgal cigareto, čeprav ima z dihanjem že več let težave. Poleg tega se je v zadnjih mesecih zredil za kar nekaj kilogramov, kar verjetno ne pripomore k njegovemu trenutnemu zdravstvenemu stanju.

Pred leti je bil Matthew odvisen od opijatskih tablet vicodine. S tableti se je prvič srečal po nesreči z vodnim skuterjem, kasneje pa jih še vedno jemal, čeprav bolečin ni bilo več. Težave je imel tudi z odvisnostjo od alkohola. Pred časom je oboževalce šokiral, ko je v nekem intervjuju priznal, da se dela snemanja serije Prijateljev sploh ne spomni."Ne spomnim se treh let snemanja. Tam nekje med tretjo in šesto sezono."

Zdi se, da se je Matthewovo stanje v zadnjem času spet poslabšalo. Nekateri so prepričani, da je krivec za to razhod z 21 let mlajšim dekletom Molly Hurwitz. Razšla sta se v začetku letošnjega leta, razlog za konec ljubezni pa ni znan.

Ko se bo situacija s koronavirusom umirila, bodo Matthew in njegovi 'prijatelji' (Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc inLisa Kudrow) začeli snemati nove dele serije, s katero so zasloveli v 90. letih.