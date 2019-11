Channing in Jenna sta se znašla v težavah glede skrbništva

Po poročanju vira blizu 38-letne igralke naj bi bila Jenna zelo razburjena, ko je Channing na sodišče vložil papirje, s katerimi je prosil za pomoč pri uskladitvi urnikov za dogovor o skrbništvu. Razburilo jo je predvsem to, da ji nekdanji mož tega ni dovolil, ko se sama zaradi obveznosti ni mogla udeležiti sojenja.

Igralca Channing Tatum in Jenna Dewan sta zaprla eno poglavje, a odprla novo. Po poročanjuE! News sta po dobrem letu po vloženih ločitvenih papirjih zdaj tudi uradno ločena , a sta se znova zapleta v konflikt o dogovoru nad skrbništvom. Nekdanja zakonca še vedno nista našla skupnega jezika glede skrbništva nad šestletno hčerko Everly .

Jenna Dewan in Channing Tatum sta sedaj sredi bitke za skrbništvo.

S sodišča so sporočili: "Zaradi nenehno spreminjajočih urnikov smo prišli do konfliktov. Zagotoviti moramo, da imata obe strani enakovreden položaj glede dogovora o skrbništvu nad njuno hčerko Everly."

O svoji želji po sporazumnem skrbništvu je spregovoril tudi 39-letni igralec: "Lahko sva srečna, da imava zaposlitev, ki nama ponuja enkratne priložnosti v življenju. Želim si, da bi lahko svoje izkušnje delil z Everly in verjamem, da bo tudi ona cenila takšne priložnosti."

Zavzel se je tudi za hčerkino zaščito in predlagal, da brez soglasja drugega ne smeta uporabljati hčerkinega imena in podobe kot kakršno koli oglaševanje. Zvezdnika sicer do sedaj glede skupnega skrbništva še nista imela težav.