Channing Tatum dopolnil 39 let, pred tem pa posnel fotografijo z Valentinom Rossijem

Igralec in plesalec Channing Tatum je uradno vstopil v svoje 40. leto: danes je namreč dopolnil 39 let, njegova pozornost pa je, po poročanju tujih medijev, že nekaj časa usmerjena k novi ljubezni in razmerju z britansko glasbenico Jessie J. S slednjo se je pričel videvati nekaj mesecev po ločitvi od igralke in plesalke Jenne Dewan, s katero je bil poročen devet let.