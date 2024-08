Channing Tatum: Grozljivo bo, ko bo hčerka prvič gledala film Vroči Mike

44-letnik se zaveda, da bo nekoč prišel dan, ko bo njegova 11-letna Everly videla ta film. "Grozljivo bo, ko se bo to zgodilo in ga bo prvič gledala," je priznal v oddaji Late Night with Seth Meyers. Voditelj ga je še šaljivo vprašal, kdaj bo hčerki pokazal svoje plesne veščine, a je zvezdnik odgovoril, da upa, da to ne bo še tako kmalu. "Tako sem hvaležen, da zdaj še ne ve, kako plešem," je priznal. Voditelj se je nato še pošalil, da bo reakcija dekleta verjetno kar zanimiva. "Prišel boš domov, ona pa ti bo rekla, da se morata pogovoriti," se je pohecal.