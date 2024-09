Channing Tatum in Jenna Dewan po šestih letih dokončno ločena

Jenna Dewan in Channing Tatum sta dosegla sporazum v ločitvenem postopku, ki je trajal šest let. Ločitvene papirje je leta 2018 vložila 43-letna igralka, zapletlo pa se je pri dogovarjanju glede skrbništva nad hčerko Everly in financ. Kot poroča Page Six, sta se nekdanja zakonca nedavno strinjala, da se oba odpovesta zakonski preživnini, na zasebnem sestanku s sodnikom pa so dorekli podrobnosti o tem, kako bodo v prihodnje reševali morebitne spore glede višine zneska za 11-letničino preživnino.