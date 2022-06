Channing Tatum in Jenna Dewan se strinjata o hčerini igralski prihodnosti

Channing Tatum in Jenna Dewan, ki sta bila poročena med letoma 2009 in 2018, imata podobno vizijo glede prihodnosti njune hčere Everly, ki se je odločila stopati po karierni poti slavnih staršev. ''Jenna in jaz sva se glede te zadeve zmeraj strinjala,'' je za revijo People o dekličini prihodnosti v filmski industriji dejal zvezdnik filmov Vroči Mike.