Channing Tatum in Jenna Dewan sklenila dogovor o skrbništvu

Jenna in Channing sta se ob tem strinjala, da deklice ne bosta izpostavljala na družbenih omrežjih, prav tako pa je ne bosta vključevala v reklamne kampanje in druge vrste plačanih oglasov. Če bi se kateri od nekdanjih zakoncev odločil, da bi to kljub sprejetemu dogovoru rad storil, se bo moral najprej posvetovati z drugo stranjo. Dogovorila sta se tudi za obiskovanje svetovalca, s pomočjo katerega bosta na pravičen način razdelila čas praznikov in dopustov, ki ga bo deklica preživljala z njima.

Novica o končanem ločitvenem postopku in dogovoru o skrbništvu je zakrožila en dan potem, ko se je Tatum na Instagramu ostro odzval zaradi komentarja pod njegovo fotografijo. Eden od komentatorjev je namreč zapisal, da je njegova bivša soproga lepša od njegove zdajšnje partnerice Jessie J, na kar je Tatum med drugim odvrnil: ''In nihče ni bolj osupljiv in lep na pogled ter bolj človeški od Jess. In ja, to vključuje tudi mojo bivšo.'' Njegova izjava pa je, kot kaže, dosegla Jenninega zdajšnjega partnerja, igralcaSteva Kazeeja, ki je na svojem uradnem Instagramovem profilu kmalu zatem delil animirano fotografijo, na kateri je stal zapis: ''Pazi, kaj govoriš. Ob tem nepremišljenem govorjenju mi gre na bruhanje.''Ko je Tatum pozneje izbrisal vse komentarje in izključil možnost nadaljnjega komentiranja, je sliko izbrisal tudi Steve.