Channing Tatum in Jessie J dva meseca po razhodu znova skupaj

Konec preteklega leta je v javnosti zaokrožila novica, da sta se razšla zvezdnika Jessie J in Channing Tatum . Ameriški profesionalni plesalec in igralec ter britanska glasbenica svoje odločitve nista želela podrobneje komentirati, znano pa je, da se je Tatum kmalu po razhodu prijavil na spletno stran za zmenke. A kot kaže, nove ljubezni ni našel, temveč se je odločil znova poskusiti z Jessie.

Vir, ki ni želel biti imenovan, je za E!News povedal, da sta Channing in Jessie obudila propadlo razmerje, ker so bila kljub razhodu med njima še vedno prisotna čustva. Očividci so ju pred približno tednom dni opazili v enem od losangeleških nakupovalnih centrov in komentirali, da sta bila skupaj videti zelo srečna. ''Jessie je pretekli teden preživela pri Channingu ... Posvečata si veliko pozornosti,'' je še dodal vir.

Spomnimo, oktobra lani sta zvezdnika zavrnila idejo o sprehodu do oltarja in dejala, da še ni napočil trenutek za takšen korak. Obenem sta povedala, da rada preživljata čas skupaj in da je med njima prisotna precejšnja mera vzajemne spodbude in občudovanja.

E!News se je glede novice o obuditvi razmerja obrnil na Channingove predstavnike za stike z javnostjo, ki pa zadeve zaenkrat niso komentirali.