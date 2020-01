Channing Tatum in Jessie J pokazala, da je njuna romanca bolj vroča kot kdajkoli prej

Zaljubljena Channing Tatum in Jessie J

Kot smo že pisali, sta zvezdnika Channing Tatum in Jessie Jdva meseca po razhodu znova skupaj. Če so ju do zdaj ujeli le redki paparaci, zaljubljenca pa nista želela komentirati svojega razmerja, sta na rdeči preprogi grammyjevpokazala, kako zelo vroča je še vedno njuna ljubezen. Po podelitvi grammy nagrad pa sta se zaljubljenca sprehodila še na zabavo.