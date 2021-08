Channing Tatum in Zoë Kravitz sprožila govorice o sveži ljubezni

Vsi njuni oboževalci se sprašujejo: sta ali nista par? Zoë Kravitz in Channing Tatum vedno več časa preživljata skupaj, a zaenkrat še ni znano, če sta par ali ne, čeprav se zdi, da se lahko iz njunega druženja razvije tudi kaj več kot le prijateljstvo.

Tokrat so ju paparaci ujeli v New Yorku, kjer sta se sprehajala po mestnih ulicah – 32-letnica peš, 41-letnik pa na kolesu. Kot poroča Page Six, sta bila videti kot zelo srečen par, saj sta se nenehno dotikala drug drugega in smejala šalam sogovornika.