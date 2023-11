Channing Tatum in Zoë Kravitz sta se zaročila

Channing Tatum in Zoë Kravitz sta se po dveh letih zveze zaročila. Po poročanju tujih medijev je igralec pred kratkim pokleknil pred svojo izbranko in ji nadel zaročni prstan. Čeprav igralca novice nista javno potrdila, viru blizu zvezdnikov trdijo, da se bosta kmalu sprehodila do oltarja. Minuli vikend so ju opazili na zabavi, ki sta se je v duhu noči čarovnic udeležila preoblečena kot Rosemary Woodhouse in njen dojenček.

Channing Tatum in Zoë Kravitz se bosta kmalu sprehodila do oltarja. Priljubljeni igralec je namreč nedavno pokleknil pred svojo izbranko, s katero sta skupaj od leta 2021. Čeprav igralca novice nista javno objavila ali potrdila, po poročanju revije People viri blizu para trdijo, da sta zaročena. icon-expand Channing Tatum in Zoe Kravitz sta se zaročila. FOTO: Profimedia Zvezdnika sta po dveh letih zveze tako naredila nov korak v njunem ljubezenskem razmerju. Da se imata skupaj zelo lepo, sta pretekli vikend dokazala tudi z usklajenim kostumom za noč čarovnic. Zoë so oblečeno v Rosemary Woodhouse, strašljivi lik iz grozljivke iz leta 1968, in Channinga kot njenega dojenčka, opazili, ko sta z roko v roki zapuščala eno od zabav. Na roki 34-letne igralke se je lesketal velik diamantni prstan, za katerega so številni sedaj prepričani, da je zaročni. icon-expand Da se imata skupaj zelo lepo, sta pretekli vikend dokazala tudi z usklajenim kostumom za noč čarovnic. FOTO: Profimedia 43-letni igralec je očitno v hčerki pevca Lennyja Kravitza našel svojo sorodno dušo, ki si jo želi popeljati pred oltar. Po umazani ločitvi od 42-letne Jenne Dewan, s katero imata 10-letno hčerko Everly, je sicer trdil, da se ne bo več poročil. "Ne vem, ali se bom še kdaj poročil," je januarja priznal za Vanity Fair in dodal: "Zveze so zame težke, čeprav je v meni malo monogamista. Poklicno nimam nikoli strahu, da bi kar koli uničil. Ampak ko pride do ljudi, ki jih imam rad, mi je resnično težko. Na koncu se preveč trudim." PREBERI ŠE Channing Tatum o ločitvi: Zveze so zame težke O vnovični poroki je dvomila tudi 34-letnica, saj se je od svojega nekdanjega moža Karla Glusmana ločila po zgolj letu dni in pol. Očitno je z zvezdnikom filma Vroči Mike ponovno začela verjeti v ljubezen, saj je v enem od intervjujev leta 2022 priznala, da je resnično hvaležna, da sta se našla, njeni prijatelji pa so dejali, da z njim vidi skupno prihodnost. Igralca sta se spoznala na snemanju filma Pussy Island leta 2020.