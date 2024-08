Channing Tatum kupoval nove majice, da se je izognil pranju umazanega perila

"Sovražim prati perilo. Besede ne morejo opisati, kako zelo sovražim to opravilo," je iskreno priznal in dodal, da je bilo leta 1999 ali 2000, ko je vse leto raje kupoval nove majice s kratkimi rokavi, sam pri sebi pa se ga spominja kot 'leta svežih belih majic'. "Mislim, da tistega leta nisem niti enkrat opral perila. Preprosto sem nosil bele majice s kratkimi rokavi, ki sem jih pravkar kupil," je povedal, ob tem pa dodal, da najraje nosi klasični model, ne pa oprijetih, kot so v modi: "Vedno so mi bile všeč preproste, stare, razcapane bele majice. To je klasična stvar."

"Nosiš jih lahko v katastrofalnih okoliščinah ali pa medtem ko s hčerko slikava na vrtu. Po mojem mnenju so izbira, s katero ne moreš zgrešiti," je še povedal o svoji najljubši izbiri oblačil, ob tem pa naštel še nekaj drugih stvari, brez katerih ne more živeti. Med njimi so njegova psička Cutie, polaroidni fotoaparat, tekila in fotografija njegove hčerke Everly, ki jo ima z nekdanjo partnerko Jenno Dewan.