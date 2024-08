Channing Tatum o zaročenki: Razmerje je težko, skupno snemanje filma ni

"Veste, razmerja so težka, a snemanje skupnega filma za naju ni bilo težko," so besede, s katerimi je Channing Tatum opisal prvo sodelovanje s svojo zaročenko Zoë Kravitz. Zvezdnika sta namreč nedavno dočakala premiero filma Mežikni dvakrat, za katerega je 35-letnica napisala scenarij in ga tudi režirala.