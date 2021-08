Channing Tatum ob zaključku snemanja s Sandro Bullock skočil v bazen

Hollywoodski zvezdnik je zaključek snemanja novega filma s soigralko Sandro Bullock proslavil na prav poseben način. Ob naznanilu režiserja, da je snemanje zaključeno, je namreč filmsko kolegico dvignil v naročje in z njo skočil v bazen, temu pa je sledil prikupen objem. "Rad te imam, dekle. Ne znam opisati, kako posebna si," je kasneje na Instagram zapisal Tatum in priložil videoposnetek zabavne potegavščine.

Channing Tatum in Sandra Bullock sta uspešno zaključila snemanje filma The Lost City of D, v katerem sta kot avtorica romana in model soočena s preživetjem v divjini. Igralca, ki sta v času snemanja postala prava prijatelja, sta konec snemanja proslavila na prav poseben način, vse skupaj pa je Tatum kasneje delil tudi s svojimi sledilci.

V videoposnetku je razvidno, kako je Tatum, znan po svoji vlogi v filmu Vroči Mike, ob naznanilu režiserja, da je snemanje zaključeno, dvignil oskarjevko Bullock in skupaj z njo skočil v bazen. Kljub temu, da ga je ta sprva prosila, naj tega ne naredi, ga je kasneje objela ter ga prijateljsko poljubila na lice. "Ne znam povedati, kako zelo pri srcu mi je ta film in prav tako ne znam opisati, kako zelo posebna je Sandra Bullock. Vsekakor sva bila ustvarjena v istem laboratoriju," se je pošalil 41-letnik in dodal, da si s 57-letnico deli del možganov. "Rad te imam, dekle."