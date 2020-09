Channing Tatum obdan s samorogi izdal čarobno otroško knjigo

Channing Tatum je na Instagramu končno razkril projekt, na katerem je delal več mesecev. Izkazalo se je, da bodo ob tem najbolj navdušeni njegovi najmlajši oboževalci. "Fantje, ne vem, kako je pri vas, ampak v karanteni so stvari postale malce nenavadne. Na koncu sem se po naključju zaprl v sobo sedemletne hčerke. Obudil sem otroka v sebi. To je nekaj, kar sem ustvaril za svojo hčerko. Hvala za branje," je 40-letnik zapisal ob fotografijo, objavljeno na Instagramu .

Igralec je slikanico naslovilThe One and Only Sparkella, v posvetilu pa je zapisano: "Očarljiva oda samozavesti in ljubezni med očetom in hčerko."Channing je navdih dobil pri svoji hčerki Everly. "Za Everly, najbolj briljantno čarobno bitje, kar sem jih kdaj koli spoznal. Ti si moj največji učitelj."