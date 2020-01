Channing Tatum ostro nad komentatorja, ki je zapisal, da je njegova bivša lepša od Jessie

Ko je 39-letni Channing Tatum na svojem Instagramovem profilu delil fotografijo z britansko glasbenico Jessie J , s katero je pred kratkim obudil razmerje, so se pod njegovo objavo zvrstili številni komentarji. Oboževalci so jima večinoma zaželeli srečo in zapisali, da so veseli, ker sta ponovno skupaj – največjo pozornost pa je pritegnil komentar enega od uporabnikov priljubljene spletne platforme, ki je Channingu sporočil: ''Ob tebi je lepše videti Jenna.''

Tatum, ki je objavljeno fotografijo pospremil z zapisom:''Tega samoroga bom opazoval nocoj pri petju ...'', je storil nekaj, kar sicer ni v njegovi navadi. Komentatorju se je odločil vrniti žogico in v ostrem odzivu napisal: ''Hej, Alex, ponavadi se ne obregnem ob sr**ja, podobna temu. Ampak deluješ mi kot človek, ki brezobzirno širi svoje sovraštvo nad srečo drugih ljudi. Zakaj resno ne razmisliš o svojem početju? Je precej boleče in jaz nisem za takšne stvari.'' A tu se odziv ni zaključil. Zvezdnik je namreč nadaljeval prošnjo, naj se komentator z imenom Alex sam odstrani s seznama njegovih sledilcev in naj ne zahaja več na njegov profil. ''Če ne premoreš moči, da ne bi bil grozno sovražna oseba in če ne moreš podpirati neskončne in nedotakljive lepote pri ženski, kot je Jess ... se, prosim, odstrani z moje strani. Nihče ne želi, da si tukaj. Še posebej jaz,'' je zapisal in nadaljeval z besedami, s katerimi je bil po mnenju nekaterih rahlo žaljiv do svoje nekdanje boljše polovice Jenne Dewan:''In nihče ni bolj osupljiv in lep na pogled ter bolj človeški od Jess. In ja, to vključuje tudi mojo bivšo.''

Ker se je očitno tudi sam zavedal, da njegov zadnji stavek ni bil ravno prijazen do ženske, s katero je pred šestimi leti dobil svojega prvega otroka, se je nekoliko popravil in dodal:''Jenna je lepa in čudovita na svoj način. Ampak nihče in resno mislim – nihče ni lepši od nekoga drugega. Lepota ni izmerljiva. Lepota leži v očeh opazovalca. In dokler vsi vi, neskončno lepi ljudje, izlivate takšne besede in iščete sr**je, da bi začeli sr**je, bom jaz nocoj užival s svojo čudovito damo in se privijal k njenemu čudovitemu srcu.''