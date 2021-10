Channing Tatum osupel nad mišicami bodočega tasta

"Stari, poskušam priti do vloge v naslednjem filmu Vroči Mike," mu je Lenny odgovoril in provokativno dodal: "Imaš kakšne veze?"

"Za božjo voljo! Kaj ješ ali kaj je v vodi ali v genih," je Lennyja v komentarjih zasliševal 41-letni Channing. "To ni naravno. Ali ves dan delaš trebušnjake?"

Tokrat ni prvič, da je na dan prišla ideja, da bi Lenny nastopil v tretjem delu filma Vroči Mike . Julija je njegova 32-letna hčerka Zoe komentirala neko drugo fotografijo svojega očeta, na kateri pozira brez majice in zapisala: "Si na avdiciji za MM3 (Magic Mike 3)?" Lenny ji je odgovoril, da je že pripravljen nanjo.

Spomnimo, da je Channing v filmih Vroči Mike leta 2012 in Vroči Mike XXL 2015 nastopil v vlogi slačifanta, kjer je seveda moral pokazati svoje telo. Zvezdnik je takrat navdušil s svojo mišičasto postavo, ob pogledu na njegovo izklesano telo pa je dobil marsikatero novo oboževalko.

Channing Tatum in Zoe Kravitz na Met gala

Avgusta sta Channing in Zoe zanetila govorice, da sta par. Paparaci so ju ujeli med zasebnim druženjem, ko sta se na kolesu vozila po New Yorku, kjer obenem tudi sodelujeta pri novem filmu Pussy Island, pri katerem se bo Zoe prvič predstavila kot režiserka, Channing pa v njem nastopa.

Prejšnji mesec sta se oba udeležila modnega dogodka Met Gala, kamor sta prišla ločeno, a sta se nato dobila na prireditvi, pozneje pa so ju opazili še na zabavi, kjer sta si izkazovala naklonjenost.