Channing Tatum pokazal brazgotino po operaciji ramena

Channing Tatum se je septembra lani med snemanjem filma poškodoval, zaradi česar je nedavno prestal operacijo. Zvezdnik franšize Vroči Mike zdaj okreva, s svojimi sledilci na družbenem omrežju pa je delil informacije, kako se počuti in jim na priloženi fotografiji v objavi pokazal brazgotino, ki je ostala po posegu.

"Ne bom lagal, moja krivda je, da nisem vprašal. Mislil sem, da bosta dve manjši luknjici, a temu ni bilo tako. No, ni pomembno, saj so mi brazgotine všeč, iz dneva v dan pa se počutim močnejši, zato hvala, zdravniki. Prav tako mi je všeč, da se vedno znova lahko sprašujem, ali bo moja rama utišala napravo, ko grem skozi varnostni pregled na letališču," je ob svoji fotografiji pripisal igralec.

Channing Tatum se je med snemanjem filma poškodoval. FOTO: Profimedia

Kmalu so se med komentarji oglasili tudi oboževalci, ki so zvezdnika nekoliko okarali, da se ni spomnil vprašati, kakšne brazgotine bodo ostale po posegu, hkrati pa mu zaželeli čimprejšnje okrevanje. "To bi bilo eno mojih prvih vprašanj, kakšne brazgotine bodo ostale. Sploh ni tako hudo, upam, da se dobro počutiš," je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Hvala zdravnikom, ki so pomagali."