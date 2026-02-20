Naslovnica
Tuja scena

Channing Tatum pokazal brazgotino po operaciji ramena

Los Angeles, 20. 02. 2026 17.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Channing Tatum

Igralec Channing Tatum je pred dvema tednoma prestal operacijo ramena, ki si ga je poškodoval med snemanjem. 45-letni zvezdnik je zdaj s svojimi sledilci delil novice, kako poteka okrevanje, pokazal pa je tudi brazgotino, ki je ostala po posegu.

Channing Tatum se je septembra lani med snemanjem filma poškodoval, zaradi česar je nedavno prestal operacijo. Zvezdnik franšize Vroči Mike zdaj okreva, s svojimi sledilci na družbenem omrežju pa je delil informacije, kako se počuti in jim na priloženi fotografiji v objavi pokazal brazgotino, ki je ostala po posegu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne bom lagal, moja krivda je, da nisem vprašal. Mislil sem, da bosta dve manjši luknjici, a temu ni bilo tako. No, ni pomembno, saj so mi brazgotine všeč, iz dneva v dan pa se počutim močnejši, zato hvala, zdravniki. Prav tako mi je všeč, da se vedno znova lahko sprašujem, ali bo moja rama utišala napravo, ko grem skozi varnostni pregled na letališču," je ob svoji fotografiji pripisal igralec.

Kmalu so se med komentarji oglasili tudi oboževalci, ki so zvezdnika nekoliko okarali, da se ni spomnil vprašati, kakšne brazgotine bodo ostale po posegu, hkrati pa mu zaželeli čimprejšnje okrevanje. "To bi bilo eno mojih prvih vprašanj, kakšne brazgotine bodo ostale. Sploh ni tako hudo, upam, da se dobro počutiš," je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Hvala zdravnikom, ki so pomagali."

Tatum se je poškodoval med snemanjem filma Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma, kako je do poškodbe prišlo, pa ni razkril. Pozneje je na družbenem omrežju pokazal fotografijo rentgenskega posnetka, iz tega pa je postalo jasno, da je šlo za hujšo poškodbo.

channing tatum igralec brazgotina poškodba operacija ramena

KOMENTARJI0

