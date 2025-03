Channing Tatum pokazal izklesano telo: Nič več vlog debelušnih likov

"Nazaj smo! Prva fotografija je od danes (imam 93 kilogramov), na drugi imam 107 kilogramov, ki sem jih dobil za film Josephine, na tretji sem tehtal 78 kilogramov, ko sem igral v filmu Roofman," je zapisal igralec in ob tem pohvalil svojo ekipo nutricionistov in osebnih trenerjev: "Hvaležen sem za svojo genetiko. Teh velikih sprememb v teži ne bi mogel doseči brez vas, ekipa, a ne bom več sprejemal vlog debeluščkov. Za moje telo je to pretežko in zdaj s težavo hujšam. Ko pogledam te fotografije, se mi zdi noro, česa sta človeško telo in volja sposobna."

Tatum je februarja 2022 v oddaji Kelly Clarkson spregovoril o tem, kako težko je ostati v dobri fizični pripravljenosti: "Ne predstavljam si, kako lahko ljudje, ki imajo redne službe, ostanejo v dobri fizični pripravljenosti. To je moja stalna služba in mi je težko. Dvakrat dnevno telovadim in jem po urniku in pravilno. To je res specifična stvar." Dodal je, da je bilo lažje pridobivati in izgubljati težo za vloge, ko je bil mlajši, nato pa priznal, da je z leti tudi zanj težje shujšati.